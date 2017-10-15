Можем, если очень захотим.

В прошлом году хоронили родственника. Хоронили на кладбище, что за бывшим ДСК, по улице Дубовская. Пока везли тело усопшего, сбились со счета, сколько раз ловили друг друга и новопреставленного, возвращая его в новое место обитания. Сказать про дорогу можно только старыми известными словами – не дорога, а полигон для испытания танков. И водитель, печальной кареты, не гнал, как и было положено «топил», выполняя не установленные требования к «последнему пути». Это приводило к еще большему разжиганию аппетита, в ожидании поминок. А вот, поди! Несколько раз мотор глох, и один раз застряли в колдобине. И пришлось мужчинам, включая и виновника происходящего, выходить и выталкивать застрявший транспорт.

В этом году, возникло решение посетить пребывающего в лучшем мире, с набившим оскомину вопросом: — Ну, как ты там?

Поехали. Заранее готовясь к участку ралли, проходящему по первородным природным ландшафтам и пейзажам. Но, были приятно удивлены. Дорога оказалась не дорогой, а скатертью. По ней хотелось ехать и ехать. Жаль, что участок не очень большой. И в конце, на финише, вместо ленточки, натянут забор. Хорошо, что в этот день мотор барахлил, и дать полного разгона на все четыре колеса не удалось. А то…

По возвращению родились слова в прозе: — Вот какое у нас руководство! Оно не только центральными дорогами занимается, а и теми, которые, хоть и считаются городские, но уже с большой натяжкой.

Кто-то шепнул, что власти здесь не причём. А просто организации, что находятся по улице (в самом её конце известный мельничный комплекс), чтобы не растерять клиентов, скинулись и провели ремонт. Может и так. Нам это не столь важно. Нам главное, что теперь конец улицы Дубовской похож на настоящий, как и положено, конец улицы. И поэтому мы, которые еще здесь и те, которые уже там, говорим: — Спасибо!

Александр Михайловский.