В прошлом году хоронили родственника. Хоронили на кладбище, что за бывшим ДСК, по улице Дубовская. Пока везли тело усопшего, сбились со счета, сколько раз ловили друг друга и новопреставленного, возвращая его в новое место обитания. Сказать про дорогу можно только старыми известными словами – не дорога, а полигон для испытания танков. И водитель, печальной кареты, не гнал, как и было положено «топил», выполняя не установленные требования к «последнему пути». Это приводило к еще большему разжиганию аппетита, в ожидании поминок. А вот, поди! Несколько раз мотор глох, и один раз застряли в колдобине. И пришлось мужчинам, включая и виновника происходящего, выходить и выталкивать застрявший транспорт.
В этом году, возникло решение посетить пребывающего в лучшем мире, с набившим оскомину вопросом: — Ну, как ты там?
Поехали. Заранее готовясь к участку ралли, проходящему по первородным природным ландшафтам и пейзажам. Но, были приятно удивлены. Дорога оказалась не дорогой, а скатертью. По ней хотелось ехать и ехать. Жаль, что участок не очень большой. И в конце, на финише, вместо ленточки, натянут забор. Хорошо, что в этот день мотор барахлил, и дать полного разгона на все четыре колеса не удалось. А то…
По возвращению родились слова в прозе: — Вот какое у нас руководство! Оно не только центральными дорогами занимается, а и теми, которые, хоть и считаются городские, но уже с большой натяжкой.
Кто-то шепнул, что власти здесь не причём. А просто организации, что находятся по улице (в самом её конце известный мельничный комплекс), чтобы не растерять клиентов, скинулись и провели ремонт. Может и так. Нам это не столь важно. Нам главное, что теперь конец улицы Дубовской похож на настоящий, как и положено, конец улицы. И поэтому мы, которые еще здесь и те, которые уже там, говорим: — Спасибо!
Александр Михайловский.
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В текущем году при поддержке акима Карагандинской области выделены бюджетные средства на средний ремонт автомобильный дорог города Караганда в количестве 125 улиц. Подрядной ТОО «Рсу по ремонту дорог» начаты работы по среднему ремонту автомобильной дороги по ул.Дубовская от ул.Степная до второго ЖД переезда по Шахтинскому шоссе (включая автодорогу на кладбище). В текущем году произведены работы по замене изношенного слоя дорожного покрытия на участке до кладбища.
Согласно договора о государственных закупках работ срок выполнения работ по среднему ремонту данной дороги 2017-2018 годы, работы на участке от ул.Степная до второго ЖД переезда по Шахтинскому шоссе будут выполнены в следующем году.
ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»
15 октября, 2017 в 13:26
Ну понятно, что ремонт будет в следующем году, но в этом могли бы хоть отсыпать немного участок ул.Дубовской, от ул.Бадина до железнодорожного переезда, ведь ездить там практически невозможно!
Кроме того, обычный средний ремонт ни к чему не приведет. Максимум через полгода этот участок дороги опять придет в негодность! Всему виной поток воды по проулку со стороны ул.Нуринской. Осенью, весной и в сильные дожди там образуется практически маленькая речка, которая затем бежит прямо по дороге! До ремонта, эту проблему нужно решить, или ливневку сделать, или хотя-бы трубу под дорогой пустить, чтобы вода проходила под дорогой.
Горожанин
15 октября, 2017 в 20:31
За те зарплаты. которые они полутают там, мы не должны благодарить их тут.
Да уш!!!
15 октября, 2017 в 18:59
Александр Михайловский, всегда можно было проехать более комфортабельней, если проехать вперед, от указанного Вами поворота, метров на 50 и повернуть на параллельную улицу. Ее состояние было значительно лучше…
Горожанин
15 октября, 2017 в 20:41