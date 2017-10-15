С не охотой возвращаясь к напечатанному.

Искусство — великая сила. Оно способно подарить людям прекрасное. Оно может преобразовать, сделав красивым, любой, самый невзрачный уголок. Никто не будет спорить, что расписанная пожарная вышка по улице Ерубаева, украсила не только часть этой улицы, но и город в целом. Насколько красочнее, привлекательнее стала Караганда.

Но город был бы еще красивее, если бы инспекторы службы пожарной охраны (или как там государственная служба называется?) больше увлекались своими основными задачами – проверкой и устранением возможных очагов пожаров не только самих организаций, а также прилегающим к ним территориям.

В августе, перед самым началом учебного года, «Новый вестник» писал о большой, малохудожественной куче мусора, во дворе школы КГУ СОШ №6, по улице Крылова, 8. Очень портившей вид города, в противовес разрисованной башенке, и представляющую собой пожароопасную кучу. Которая… подождите! А может это специально делается? Может городской департамент образования готовится провести конкурс «Чей школьный двор грязнее?». Тогда всё ясно. Тогда понятно. Тогда пусть огнеборцы и дальше путем Микеланджело: расписывают башни, стены, потолки. А мы жители соседних дворов поможем нашей школе выиграть соревнование. С сегодняшнего дня начнем таскать хлам не к контейнеру, а в школьный уголок.

Да и без нашей помощи школа уверенно победит. Уже победила.

Александр Михайловский