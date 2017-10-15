Искусство — великая сила. Оно способно подарить людям прекрасное. Оно может преобразовать, сделав красивым, любой, самый невзрачный уголок. Никто не будет спорить, что расписанная пожарная вышка по улице Ерубаева, украсила не только часть этой улицы, но и город в целом. Насколько красочнее, привлекательнее стала Караганда.
Но город был бы еще красивее, если бы инспекторы службы пожарной охраны (или как там государственная служба называется?) больше увлекались своими основными задачами – проверкой и устранением возможных очагов пожаров не только самих организаций, а также прилегающим к ним территориям.
В августе, перед самым началом учебного года, «Новый вестник» писал о большой, малохудожественной куче мусора, во дворе школы КГУ СОШ №6, по улице Крылова, 8. Очень портившей вид города, в противовес разрисованной башенке, и представляющую собой пожароопасную кучу. Которая… подождите! А может это специально делается? Может городской департамент образования готовится провести конкурс «Чей школьный двор грязнее?». Тогда всё ясно. Тогда понятно. Тогда пусть огнеборцы и дальше путем Микеланджело: расписывают башни, стены, потолки. А мы жители соседних дворов поможем нашей школе выиграть соревнование. С сегодняшнего дня начнем таскать хлам не к контейнеру, а в школьный уголок.
Да и без нашей помощи школа уверенно победит. Уже победила.
Александр Михайловский
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Глубоко и полностью согласен
Явно при заинтересованном молчании пожинспекции
На АЗС установили резервуары с газом
Что является грубейшим нарушением правил пожбезопасности
И подвергают опасности жизни окружающих людей
Только деньги могут вымогать на мероприятия
Куда смотрят финики
15 октября, 2017 в 16:21
Алексей Михайловский в акимате есть отдел благоустройства вот это их проблема а не поарных
Пожарникам пофиг где и что тушить он тушили тушат и будут тушить
А вот работы акимата на блага населеия я не вижу
Походу Акимы в Караганде не знают что есть еще люди которые ходят пешком и для них надо делать тротуары
Есть люди которые едут домой с работы прсле 10:00 и в городе нужен дежурный автобус и диспечерская служба которая обязана принимать заявки на составления дежурного маршрута на 22:00 часов вечера на 23:00 и на 24:00 работать это должно так вы знаете что задержитесь на корперативе до 10:00 звоните в автопарк и говорите что в 22:00 будите на остановке ул Чкалова мед училище и ехать вам в 23мик пришахтинска
Диспечер на карте через компьютер отмечает Ваш маршрут
И когда еще кто то позвонит до 21:30 диспечер обязана будет нарисовать маршрут движения одного овтобуса
Сложного здесь не чего нет в автобусе обязаны ехать два сотрудника полиции
vas
15 октября, 2017 в 19:00
Отсталые Вы люди. Это компост гниёт, вырабатывает биогаз.
Да уш!!!
15 октября, 2017 в 19:14