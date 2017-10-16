«Гаишники не должны были останавливать парня»

Дорожная полиция объяснила, что на Саранском шоссе действительно скоро установят ограничение 80 километров в час

На прошлой неделе мы писали о карагандинце, который попал в нелепую ситуацию. Валерий Иванович проезжал отрезок дороги, начинающийся от ДСК по трассе «Караганда-Жезказган». В черте города стоял знак ограничения максимальной скорости 80 километров в час. После него водитель разогнался, соблюдая ограничение, однако вскоре его остановили сотрудники ДПС. Они доказывали ему, что он превысил скорость и не должен был двигаться согласно требованиям знака.

После долгих разбирательств, водителя отпустили. А благодаря его ролику в интернете, знак все-таки убрали. По словам очевидцев, он простоял там около месяца, причем только с одной стороны. То есть, в сторону Сарани можно было ехать со скорость 80 километров в час, а обратно нет.

Как оказалось, знак был установлен вполне законно.

— Для автомобилистов будет удобнее, если там можно будет разгоняться до 80 километров в час, — сообщил нам представитель административной полиции. — Детских учреждений в этом месте нет, заторных ситуаций тоже не возникает. Все делается для удобства населения. К нам обратились сотрудники управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта с предложением установить знак. Мы были не против, ведь там действительно большое расстояние, причем голая трасса.

Но отчего же получилась путаница? Оказывается, у двух обочин одной дороги – разная ведомственная принадлежность.

— С одной стороны, где был установлен знак, дорога областного значения, а с другой – республиканского, — объяснили нам в дорожной полиции. — Отдел коммунального хозяйства среагировал быстро и установил знак, а «Казавтожол» не успел. Позже мы заметили это несоответствие и решили на время убрать оттуда знак. Ведь это абсурд, когда в противоположные стороны стоит разное ограничения скорости. Совсем скоро мы вернем эти знаки, только уже с двух сторон. Что же касается ситуации с тем водителем, то наши сотрудники не должны были останавливать этого парня. В любых ситуациях автомобилисты должны действовать согласно требованиям знака. А вдруг там ремонтные работы или знак временный? Если бы его оштрафовали, он бы мог оспорить это действие.