Наш дом разваливается!

«Дом вот-вот рухнет»

В редакцию «НВ» обратилась жительница поселка Актас Любовь Похилько, отчаявшись просить помощи у местного акимата. Двухэтажный дом старого типа, в котором проживает Любовь с семьей, а также еще около 10 человек, буквально разваливается. Все службы, к которым обращалась жительница, разводят руками. Мол, не знаем что делать. А тем временем с каждым днем в стенах появляются новые трещины, и дом вот-вот может рухнуть.

— Когда вы заметили трещины?

— 13 октября соседка обнаружила трещину в стене, которая ведет к потолку. Еще и штукатурка упала. Мы сразу вызвали ЧС, они приехали, сфотографировали и на этом все. Просто уехали обратно. Сказали нам – не пускайте детей в эту комнату, закройте ее. На следующий день приехал акимат, начали разбираться из-за чего пошла трещина, решили что из-за крыши. Ведь мы на верхнем этаже живем, возможно и правда из-за крыши. Но не в этом суть. Надо же что-то делать. В воскресенье вообще никто не приезжал, никого не было. А сегодня утром зам акима пригнал рабочих, они начали рыть под фундамент. На вопросы нам не отвечают, зам акима сел в машину и уехал. Я не понимаю зачем нужен акимат, если он не может помочь нам.

— Как вы видите решение проблемы?

— Мы просим поставить наш дом на стяжку. Дом стоял 60 лет, никаких ремонтных работ в нем не проводилось, он еще столько же простоит. Переезжать в квартиру мы не хотим. Мы сами готовы помогать в ремонте, это ведь наш дом. Сейчас время идет на часы, уже появились новые трещины снаружи дома, они появляются каждый день. Нам страшно здесь находиться, у нас двое маленьких детей. Дом вот-вот рухнет, нужно срочно приступать к ремонтным работам. Мы надеемся, что через Новый Вестник сможем привлечь внимание.

Любовь Похилько считает, что дом можно и нужно восстановить, вот только помогать с этим никто не стремится.