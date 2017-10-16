А всё потому, что реальные доходы населения падают
Магазины пока ещё не могут перестроиться под новые условия падающих доходов населения. Такой вывод сделали аналитики сайта finprom.kz. Поэтому запасы на складах не продаются с той скоростью, с которой им бы хотелось. Интенсивность розничной торговли восстанавливается медленно после прошлогоднего застоя в экономике.
Так, в Карагандинской области склады на предприятиях розничной торговли обычно переполнены. По данным аналитиков, срок нахождения товаров там составляет 70 дней на 1 октября 2017 года. К примеру, в Жамбылской области эта цифра составляет 33 дня.
А вот в 2011 году карагандинцы жили лучше. Тогда оборачиваемость запасов не превышала 41-45 дней. Всё изменилось два года назад, когда девальвация вместе с падением доходов населения сильно сдерживало рост рынка. Тогда, за год объем торговли вырос всего на 2,4%.
Самая низкая торговая активность в этом году в Северо- Казахстанской области. Там объем торговли вырос всего на 0,9%, а в нашем регионе на 8,7%. Наиболее активно торговля в этом году идет в Астане, где было продано на 12% больше товаров, чем за начало 2016 года.
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Не может этого быть! У нас нет кризиса! Слышите? Нет и всё тут!
cdcdc
16 октября, 2017 в 16:46