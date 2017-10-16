Магазины пока ещё не могут перестроиться под новые условия падающих доходов населения. Такой вывод сделали аналитики сайта finprom.kz. Поэтому запасы на складах не продаются с той скоростью, с которой им бы хотелось. Интенсивность розничной торговли восстанавливается медленно после прошлогоднего застоя в экономике.

Так, в Карагандинской области склады на предприятиях розничной торговли обычно переполнены. По данным аналитиков, срок нахождения товаров там составляет 70 дней на 1 октября 2017 года. К примеру, в Жамбылской области эта цифра составляет 33 дня.

А вот в 2011 году карагандинцы жили лучше. Тогда оборачиваемость запасов не превышала 41-45 дней. Всё изменилось два года назад, когда девальвация вместе с падением доходов населения сильно сдерживало рост рынка. Тогда, за год объем торговли вырос всего на 2,4%.

Самая низкая торговая активность в этом году в Северо- Казахстанской области. Там объем торговли вырос всего на 0,9%, а в нашем регионе на 8,7%. Наиболее активно торговля в этом году идет в Астане, где было продано на 12% больше товаров, чем за начало 2016 года.