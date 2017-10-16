Флешмоб в поддержку перехода на латинскую графику прошел в Караганде

Молодежь Караганды устроила флешмоб в поддержку перехода казахского языка на латиницу

Как сообщает корреспондент МИА «Казинформ», студенты Карагандинского политехнического колледжа провели мероприятие под девизом «Переход на латиницу — наша общая задача!».

«Введение Единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике касается каждого гражданина Казахстана, и это открывает новый этап развития страны в XXI веке для экономической, социальной модернизации и духовного обновления», — высказались студенты колледжа.

По мнению студента Виталия Свиридова, переход казахского языка на латиницу повышает роль государственного языка как фактора общенациональной консолидации.

«Уверен, что переход на латиницу будет нетрудным, ведь многие слова и термины латинского языка уже широко используются в повседневной речи. И плюс — это будет стимулировать нас изучать английский язык», — считает он.

В рамках мероприятия учащиеся колледжа отметили, что желают продолжать работать в направлении построения «Вечного государства» — «Мәңгілік ел». Организатором флешмоба выступил акимат Караганды и отдел внутренней политики при поддержке общественного объединения «Мир добра».

Автор: Айнур Балакешова