Хозяйка столовой не согласна с результатами исследований и заверяет, что проверка была проведена с многочисленными нарушениями
Иск в суд поступил от предпринимательницы Замзагуль Саттыбаевой, арендующей столовую в первом темиртауском классическом лицее, сообщает «Казинформ».
Женщина возмущена результатами проверки, которую недавно провели в школьной столовой санэпидемиологи. Последние обнаружили в половине взятых проб наличие кишечной палочки. Однако арендатор уверена, что в её столовой всё стерильно.
Отстаивать репутацию Замзагуль Саттыбаева намерена в суде. Она сообщила, что весь процесс взятия проб снимала на камеру, тем самым обеспечив себе неопровержимые доказательства некомпетентной, по её мнению, работы специалистов.
«По госстандартам есть перечень материалов и оборудования, которые должны использоваться для взятия проб с целью дальнейшего микробиологического исследования. У специалистов должны быть пробоотборники, которые следует укладывать после взятия пробы в специальный термос или изотермическую коробку. Фактически пробы брались обыкновенными ложками и укладывались в обычные банки. Даже целлофановые пакеты сотрудники просили у нашего персонала», – рассказала Замзагуль Саттыбаева.
Арендатор подала в суд на управление охраны общественного здоровья Темиртау, которое проводило проверку столовой. Иск с требованием признать незаконным акт санитарно-эпидемиологического обследования уже принят в производство.
Поводом для проверки столовой первого классического лицея стали жалобы родителей на частые отравления детей, приводящие к рвоте и расстройству желудка. Проверка выявила наличие инфекции в блюдах, на посуде, на столах и даже на руках поваров. Кроме того, в столовой были обнаружены просроченные продукты. Но этого оказалось недостаточно для разрыва контракта с арендатором. Как пояснили в отделе образования, для принятия кардинальных мер необходимо как минимум ещё одно исследование.
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Если бы после очередного отравления столовой устраивали хотя бы недельный бойкот, то либо там навели должный порядок, либо поменялся персонал с директором. И никаких проверок не надо было.
Марик Птичкин
22 ноября, 2017 в 11:23
Биляши из котэ!
Это не я
22 ноября, 2017 в 14:03