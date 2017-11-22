В Темиртау арендатор школьной столовой, где нашли кишечную палочку, подала в суд на проверяющих

Хозяйка столовой не согласна с результатами исследований и заверяет, что проверка была проведена с многочисленными нарушениями

Иск в суд поступил от предпринимательницы Замзагуль Саттыбаевой, арендующей столовую в первом темиртауском классическом лицее, сообщает «Казинформ».

Женщина возмущена результатами проверки, которую недавно провели в школьной столовой санэпидемиологи. Последние обнаружили в половине взятых проб наличие кишечной палочки. Однако арендатор уверена, что в её столовой всё стерильно.

Отстаивать репутацию Замзагуль Саттыбаева намерена в суде. Она сообщила, что весь процесс взятия проб снимала на камеру, тем самым обеспечив себе неопровержимые доказательства некомпетентной, по её мнению, работы специалистов.

«По госстандартам есть перечень материалов и оборудования, которые должны использоваться для взятия проб с целью дальнейшего микробиологического исследования. У специалистов должны быть пробоотборники, которые следует укладывать после взятия пробы в специальный термос или изотермическую коробку. Фактически пробы брались обыкновенными ложками и укладывались в обычные банки. Даже целлофановые пакеты сотрудники просили у нашего персонала», – рассказала Замзагуль Саттыбаева.

Арендатор подала в суд на управление охраны общественного здоровья Темиртау, которое проводило проверку столовой. Иск с требованием признать незаконным акт санитарно-эпидемиологического обследования уже принят в производство.

Поводом для проверки столовой первого классического лицея стали жалобы родителей на частые отравления детей, приводящие к рвоте и расстройству желудка. Проверка выявила наличие инфекции в блюдах, на посуде, на столах и даже на руках поваров. Кроме того, в столовой были обнаружены просроченные продукты. Но этого оказалось недостаточно для разрыва контракта с арендатором. Как пояснили в отделе образования, для принятия кардинальных мер необходимо как минимум ещё одно исследование.