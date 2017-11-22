Ожидается очень холодная зима

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По данным РГП «Казгидромет», точность которых составляет 60%, известно, что в этом году казахстанцев ожидает суровая и весьма холодная зима.

В Карагандинской области прогнозируются частые метели с ветром и морозом.

В декабре ожидается температуры ниже нормы в северной, северо-восточной и центральной областях Казахстана с большим количеством осадков. Также «Казгидромет» обещает раннюю и дождливую весну.

Юрий Ильин, заместитель министра внутренних дел РК, рассказал о подготовке служб по реагированию на чрезвычайные ситуации к зиме:

«В случае осложнения обстановки группировка, которая будет создана и позволяет оперативно реагировать на все виды ЧС в зимний период, будет составлять более 36 000 человек, если говорить только за МВД – более 12 000 человек личного состава и более 1 500 единиц техники».

Но не стоит делать поспешных выводов. Напомним, что еще в октябре прогнозировали холодный ноябрь с температурой до -30 градусов. Ожидания не оправдались. Погода — капризная дама, поведение которой предугадать невозможно.