Как выжить на прожиточный минимум

Жесткий эксперимент корреспондента NV.kz.

О соотношении государственных социальных стандартов и реальности.

Прожиточный минимум, по определению Википедии, это стоимостная величина набора продуктов питания, достаточного для нормального функционирования организма человека и сохранения его здоровья, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности. Однако, «НВ»-шники никому не верят на слово и решили проверить все на себе.

Меня зовут Жигер, мне 23 года, я здоров. До начала эксперимента и так не отличался крупными габаритами: рост – 174 см, масса тела – 61 кг, тип телосложения — эктоморф. Ввиду отсутствия на данном этапе своей жизни собственного жилья, я сосредоточился на попытках нормальной жизнедеятельности в тесных рамках минимальной продовольственной корзины.

Потребительская корзина казахстанцев состоит из 43 наименований продуктов питания. Наша продовольственная корзина состоит из следующих продуктов: мука пшеничная первого сорта, хлеб из муки пшеничной первого сорта, ржано-пшеничный хлеб, хлеб ржаной, макаронные изделия, рис, гречка, крупа овсяная, крупа манная, горох, картофель, капуста белокочанная, морковь, лук, томаты, огурцы, свекла, арбуз, фрукты (яблоки), виноград, курага, сахар, говядина, свинина, баранина, мясо птицы, конина, колбаса вареная, печень, свежий судак (или свежемороженый), молоко, сметана (20% жирности), полужирный творог, сычужный сыр, сливочное масло, яйца, подсолнечное масло, маргарин, майонез, чай, пищевая йодированная соль, дрожжи, специи.

Согласно расчетам, в день казахстанец должен съедать 327 граммов хлеба, 58 граммов круп, 260 граммов картофеля, 114 граммов мяса, каждые три дня — одно яйцо и так далее. Всего же гражданину страны в год необходимо употребить 535,3 килограмма различной продукции.

Эксперимент длился ровно неделю: с 13 по 20 ноября. Я на совесть придерживался строгой диеты все это время. Каждому дню нелегкой недели сопутствовали скрупулезное взвешивание еды на специальных кухонных весах и воздержание от потребления привычного объема пищи. Первые пару дней было непросто, затем организм осознал, что настали тяжелые времена и стал насыщаться мизерными порциями еды.

58 г круп, 260 г картофеля и 114 г мяса в день это очень мало для взрослого организма. Голодать не дают 327 г хлеба (это почти целая буханка). Да, хлеб всему голова, но поедать 2 289 г самого главного мучного изделия в неделю тяжело. Разнообразие в рацион вносят фрукты.

Так выглядел один из завтраков на прошлой неделе

Типичный «минималистический» ужин/обед

Были лишь некоторые незначительные отступления за минувшую неделю:

• 58 г крупы пару раз заменялись на лапшу быстрого приготовления 60 г (переедал на 2 грамма);

• В пятницу вечером на посиделке с друзьями, уже употребив до этого суточную норму еды, сознательно согрешил, поглотив половинку чечевичного супа и донер. В отместку на следующий день питался исключительно хлебом и виноградом.

Как итог, после недели суровой диеты, предложенной высокопоставленными людьми страны, я похудел на 4 кг. Весил 61 кг, стал весить 57 кг. Проблем со здоровьем нет, однако после «веселой» недельки организм вынужден заново адаптироваться к привычному вольному режиму питания. Даже сегодня, 22 ноября, спустя два дня после завершения опыта, по-прежнему чувствуется сытость от приема малого количества еды.

Что в очередной раз доказало: представление органов государственной власти о потребностях населения так же далеко от реальной жизни, как доход некоторых представителей этой власти — от установленного ими прожиточного минимума. Проверено NV.kz.