Противодействовать коррупции — обязанность государственных служащих

В рамках профилактики коррупционных правонарушений среди сотрудников УЧС осуществляется работа с представителями прокуратуры, партии «Нұр Отан» посредством проведения круглых столов на антикоррупционную тематику

В Управлении по чрезвычайным ситуациям города Темиртау прошел круглый стол по разъяснению программы противодействия коррупции партии «Нұр Отан» на 2015-2025 годы, в котором приняла участие консультант Темиртауского городского филиала партии «Нұр Отан» Қабылда Е.Н.

Қабылда Е.Н. выступила с докладом о программе по противодействию коррупции на 2015-2025 годы, рассказала о дальнейших планах по ее исполнению. Она отметила, что ответственный подход каждого сотрудника государственной структуры к выполнению основных положений антикоррупционной программы приведет к успешным результатам.

С рассмотрением Обзора о состоянии дисциплины, законности и противодействию коррупции в подразделениях Комитета по ЧС за 9 месяцев 2017 года выступил начальник отдела ГО майор Винтер А.В.

В завершении круглого стола консультант городского филиала партии «Нұр-Отан» поблагодарила участвующих и отметила важность дальнейшей работы в борьбе с коррупцией.

Материал предоставлен Депортаментом по ЧС Карагандинской области