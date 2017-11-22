В рамках профилактики коррупционных правонарушений среди сотрудников УЧС осуществляется работа с представителями прокуратуры, партии «Нұр Отан» посредством проведения круглых столов на антикоррупционную тематику
В Управлении по чрезвычайным ситуациям города Темиртау прошел круглый стол по разъяснению программы противодействия коррупции партии «Нұр Отан» на 2015-2025 годы, в котором приняла участие консультант Темиртауского городского филиала партии «Нұр Отан» Қабылда Е.Н.
Қабылда Е.Н. выступила с докладом о программе по противодействию коррупции на 2015-2025 годы, рассказала о дальнейших планах по ее исполнению. Она отметила, что ответственный подход каждого сотрудника государственной структуры к выполнению основных положений антикоррупционной программы приведет к успешным результатам.
С рассмотрением Обзора о состоянии дисциплины, законности и противодействию коррупции в подразделениях Комитета по ЧС за 9 месяцев 2017 года выступил начальник отдела ГО майор Винтер А.В.
В завершении круглого стола консультант городского филиала партии «Нұр-Отан» поблагодарила участвующих и отметила важность дальнейшей работы в борьбе с коррупцией.
Материал предоставлен Депортаментом по ЧС Карагандинской области
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Противодействовать коррупции — обязанность государственных служащих ===
ЩАС,блин
«пчелки»(+часть трутней)=ПРОТИВ МЕДА???
= ИНОплатеняне???
СМ список самых коррумпированыых гоструктур в РК
"пчелки"(+часть трутней)=ПРОТИВ МЕДА???ИНОплатеняне?
22 ноября, 2017 в 11:36
Хорошее дело! Предлагаю проводить такие круглые столы ежемесячно! Местом проведения небходимо назначить ОблГАИ! В том крыле где скапливается очередь за правами. И в обязательном порядке пригласить для участия в этом круглом столе помогаек.
мамама
22 ноября, 2017 в 11:36
Там не получится,у них база не работает )))
139
22 ноября, 2017 в 11:43
Разве права выдают ещё в ОблГАИ? Я думал уже давно все в цон перевели!
Караганда
22 ноября, 2017 в 12:27
Нужно было снять автомобили, припаркованые рядом с этим местом.
Да уш!!!
22 ноября, 2017 в 12:37
Ничего не понял. То есть они сами себе противодействовать должны?
Санёк
22 ноября, 2017 в 13:27
Буквально на днях думал — как борьба с коррупцией, так профилактика в виде заседаний и круглых столов. Но вот что странно — на дорогах сотрудники полиции устраивают с завидным постоянством всякие ОПМ, буква «П» в аббревиатуре которого подразумевает профилактику, но там ею и не пахнет — штраф обеспечен на 100%! Почему такое разночтение в органах?!
Дмитрий
22 ноября, 2017 в 13:32
И опять в рабочее время ерундой занимаются. Почему бы в воскресенье под бдительным партийным оком не посовещаться? Хотя конечно смешно — коты должны противодействовать сметане.
Иностранец
22 ноября, 2017 в 14:14