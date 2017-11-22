На купюре изображены монумент «Қазақ Елі» и летящие голуби
Председатель Национального банка Республики Казахстан Данияр Акишев презентовал новую купюру номиналом в 500 тенге, передает Today.kz.
Цвет и размер банкноты не изменились. На купюре изображены монумент «Қазақ Елі» и летящие голуби.
«В 2015 году начали работу над ней, тогда был утвержден дизайн, поэтому пока на кириллице надписи. Переход на латиницу — длительный процесс. Старая банкнота будет действительна до 10 июня 2020 года», — отметил глава финрегулятора.
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А с такой красивой денежкой можно пообедать в ресторане?
Марик Птичкин
22 ноября, 2017 в 12:23
Ну вот! Снова интеграция откладывается. Так и не доживу до первой пятёрки развитых стран.
Да уш!!!
22 ноября, 2017 в 12:35
Что-то с фантазией в Нацбанке не густо. Все выглядят одинаково. Почти как 20000… могли бы цет хотябы более различными сделать
Денис
22 ноября, 2017 в 12:47
Почему не на латинице?
Саманта Смит
22 ноября, 2017 в 13:04
Только вчера снимал 50 000 в банкомате. Чуть не поседел, когда дали три десятки и две пятёрки. Пригляделся — двадцатка, две десятки и две пятёрка. Выбить глаза тому дальтонику, кто раскрашивал двадцатки.
Это не я
22 ноября, 2017 в 14:02
Держите карман пошире…
Михалыч
22 ноября, 2017 в 13:05