«Валют-Транзит Банк» продолжает осуществлять дополнительные выплаты гарантийного возмещения вкладчикам

Документы, необходимые для получения гарантийного возмещения

Напоминаем, что 22 января 2007 года по заявлению АФН (Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, — прим. автора) было возбуждено гражданское дело о прекращении деятельности «Валют-Транзит Банка». Задолженность банка перед вкладчиками составляла более 52 миллиардов тенге. Число вкладчиков по всему Казахстану составляло 390 тысяч человек.

26 марта 2008 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов выплатил 13,8 млрд тенге, что составляет 97,6 % от совокупной суммы возмещения по вкладам физических лиц.

Глава банка Беляев, Андрей Андреевич был осужден и посажен.

Наказание отбывал в колонии общего режима (учреждение АК 159/18, Карабас, Карагандинская область).

Карагандинский филиал РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» доводит до сведения вкладчиков АО «Валют-Транзит Банк», что с 10 августа 2016 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов (далее – Фонд) продолжает осуществлять дополнительные выплаты гарантийного возмещения вкладчикам АО «Валют-Транзит Банк», а также наследникам вкладчиков или их представителям в размере до 5 миллионов тенге (без учета вознаграждения) путем перечисления денег, причитающихся депозиторам, на банковские счета, указанные ими в заявлении о выплате, передаёт Nv.kz

Для получения гарантийного возмещения депозитору АО «Валют-Транзит Банк» необходимо предоставить в Фонд, находящийся по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 136, БЦ «Пионер-3», 8 этаж, следующие документы:

При личном обращении вкладчика (наследника или его представителя):

— письменное заявление, заполненное собственноручно согласно установленной форме;

— документ, удостоверяющий личность;

— справку-подтверждение банка об открытии банковского счета в любом банке-участнике системы гарантирования депозитов либо в Национальном операторе почты;

— в случае обращения наследника – оригиналы документов, подтверждающих его право на наследство или право использования денег наследодателя;

— в случае обращения представителя депозитора (наследника) — оригинал нотариально удостоверенной доверенности.

При дистанционном обращении (по почте) вкладчика (наследника или его представителя):

— письменное заявление, заполненное собственноручно согласно установленной форме;

— нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность;

— справку-подтверждение банка об открытии банковского счета в любом банке-участнике системы гарантирования депозитов либо в Национальном операторе почты;

— в случае обращения наследника – оригиналы документов, подтверждающих его право на наследство или право использования денег наследодателя;

— в случае обращения представителя депозитора (наследника) — оригинал нотариально удостоверенной доверенности.

При подтверждении прав требования депозитора (наследника или его представителя) к принудительно ликвидируемому АО «Валют-Транзит Банк» Фонд выплатит гарантийное возмещение не позднее пяти рабочих дней со дня поступления документов.

Более подробную информацию (консультация по заполнению заявления на выплату гарантийного возмещения, проверка полноты документов и т.д.) можно получить по номеру

8 800 080 10 20 (бесплатный звонок), по электронной почте info@kdif.kz.