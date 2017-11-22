Поэтапный переход на латинскую графику произойдёт до 2025 года

Учёные, филологи и языковеды считают, что только поэтапный переход поддержит население

Статью Президента «Рухани жангыру», одними из первых, поддержали профессорско-преподавательский состав и студенты Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова г. Караганда.

Напомним, что статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» была утверждена 12 апреля 2017 года. Цель — войти в тридцатку развитых государств мира.

Первое условие модернизации нового типа — это сохранение своей культуры, собственного национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук.

Но это не значит консервацию всего в национальном самосознании — и того, что дает нам уверенность в будущем, и того, что ведет нас назад.

Новая модернизация не должна, как прежде, высокомерно смотреть на исторический опыт и традиции. Наоборот, она должна сделать лучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха модернизации, — Нурсултан Назарбаев.

Программа «Цифровой Казахстан», программа трехъязычия, программа культурного и конфессионального согласия – это часть подготовки нации (всех казахстанцев) к жизни в XXI веке. Это часть нашей конкурентоспособности.

На пути модернизации нам стоит вспомнить навыки предков. Прагматизм означает точное знание своих национальных и личных ресурсов, их экономное расходование, умение планировать свое будущее.

Прагматизм есть противоположность расточительности, кичливости, жизни напоказ. Культура современного общества – это культура умеренности, культура достатка, а не роскоши, это культура рациональности.

Умение жить рационально с акцентом на достижение реальных целей, с акцентом на образование, здоровый образ жизни и профессиональный успех – это и есть прагматизм в поведении.

— Мы строим меритократическое общество (справедливое общество равных возможностей и достойной жизни для всех, построенное на принципе — от каждого по способностям, каждому по заслугам, а нуждающимся по потребностям, — прим. автора), где каждый должен оцениваться по личному вкладу и по личным профессиональным качествам. Такая система не терпит кумовства. Это форма развития карьеры в отсталых обществах, — отмечает Нурсултан Назарбаев.

По мнению ученых-филологов, внедрять новый алфавит нужно поэтапно.

— Переход на латинскую графику, я считаю, своевременным. Полностью поддерживаю Президента страны, потому что за латиницей наше будущее. Это язык коммуникаций и цифровых технологий. И учитывая все эти плюсы, Казахстан перейдет на латиницу до 2025 года, — Тилеугалы Амиртаев, ветеран образования.

Участники круглого стола, вспомнили об использовании латиницы в казахском языке почти век назад.

Исторические официальные алфавиты.

Миссионерская кириллица (конец XIX в. — начало XX в.)

Один из первых кириллических алфавитов на базе номенклатуры графем дореформенного русского алфавита был разработан ещё в XIX веке Ибраем Алтынсариным. Православными миссионерами для религиозных изданий и для так называемых «русско-туземных» школ была разработана казахская «миссионерская» азбука на кириллице с включением специфических лигатурных и диакритизированных символов. «Миссионерский алфавит» ограниченно применялся до 1917 года.

Латиница «Яналиф» (1929—40 гг.)

Комитетом по новому алфавиту при ЦИК ССР был разработан т. н. «Единый Тюркский Алфавит» (Яналиф или каз. Жаңәліп) на базе латиницы.

Данный версия алфавита официально использовалась с 1929 по 1938 год.

Ниже приводится последняя версия 1938 года.

Латиница пиньинь (1964—84 гг.)

В 1950-е годы письменность казахов КНР было решено перевести на кириллицу, аналогичную советской. Однако, видимо в результате ухудшения советско-китайских отношений, этот проект остался нереализованным. В конечном счёте было решено перевести казахскую письменность на латиницу на основе пиньиня — варианта китайской латиницы, разработанного по приказу Центрального правительства ещё в 1950-х годах

Этот алфавит официально применялся в 1964—84 гг. и уступил место реставрированному арабскому письму. Однако всё ещё может использоваться как в науке и в области технологии, так и в документах и материалах.

«История графики казахского языка имеет глубокие корни», — подчеркнул президент Казахстана.

Например, в Золотой Орде официальные документы и международная переписка велись, в основном, на тюркском языке.

Начиная с X по XX век, почти 900 лет, на территории Казахстана применялась арабская графика.

Отход от рунической письменности, распространение арабского языка и арабской графики начались после принятия ислама.

7 августа 1929 года Президиумом ЦИК СССР и СНК СССР было принято постановление о введении нового латинизированного алфавита «Единый тюркский алфавит».

Латинизированный алфавит официально использовался с 1929-го по 1940 год, после чего был заменен кириллицей.

13 ноября 1940 года был принят закон «О переводе казахской письменности с латинизированной на новый алфавит на основе русской графики».

По словам президента, история изменения алфавита казахского языка определялась, в основном, конкретными политическими причинами.

Сообщество нашего университета проделала большую работу по разъяснению предложения главы государства. Они приняли участие в многочисленных встречах со школьниками и общественности по всей территории области, — сообщил первый проректор КарГУ им.Е.А.Букетова Рымбек Жумашев .

Участники круглого стола высказали свои мнения и предложения о том, как следует вести переход на новый алфавит. Они также отметили, что казахская письменность на основе латинской графики будет способствовать росту национального самосознания казахов.

Эволюционное развитие как принцип идеологии должно быть одним из ориентиров и на личностном, индивидуальном уровне для каждого казахстанца.