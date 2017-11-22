Масштабные учения силовиков идут в Караганде и Темиртау

Штаб по борьбе с терроризмом призывает население не паниковать.

В двух городах Карагандинской области — Караганде и Темиртау — начались масштабные антитеррористические учения с оцеплением крупных объектов и перекрытием улиц, передает Today.kz.

Как сообщили в пресс-службе Карагандинского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, активные учебные действия с особыми элементами сложности пройдут возле стадиона «Металлург» в Темиртау и Дома культуры железнодорожников в Караганде.

«Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимому мероприятию, сохранять спокойствие, заблаговременно корректировать маршруты своего передвижения, а также выполнять законные требования сотрудников, задействованных в проведении учений», — сообщили в штабе по борьбе с терроризмом.

Учения будет максимально приближены к боевым условиям.

Оперативными группами будут отработаны навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.