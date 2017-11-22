Учитель забрала у школьницы украшения и сдала их в ломбард в Экибастузе

Оказалось, что педагог путем обмана и злоупотребления доверием завладела золотыми изделиями у ученицы 11 класса.

В Экибастузе в отношении учительницы, которая взяла у своей ученицы золотые изделия, ведется досудебное расследование. Об этом сообщили в ДВД Павлодарской области, передает Today.kz.

«По видео, размещенному в сети Instagram, в отношении 29-летней учительницы физики одной из школ Экибастуза проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество», — рассказали в полиции.

Оказалось, что учитель путем обмана и злоупотребления доверием завладела золотыми изделиями, принадлежащими ученице 11 класса. По словам подозреваемой, украшения она взяла на лечение больной матери.

Отмечается, что 29-летний педагог, получив драгоценности, сдала их в ломбард и выручила около 240 тысяч тенге.

На протяжении месяца ученица обращалась к своему педагогу и просила вернуть золотые украшения. Не получив их обратно, девушка рассказала о случившемся брату, после чего они разместили информацию в соцсети.

В полиции сообщили, что все драгоценности были изъяты и возвращены законному владельцу.