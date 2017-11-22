Девушка на обложку «Нового Вестника»

Бэкстейдж со съемок

В течение месяца длилось голосование за девушку на обложку новогоднего номера «Нового Вестника». 45 девушек прислали свои фотографии, из которых вы, читатели, выбирали лучшую. Ею оказалась Юлия, именно она будет красоваться на новогоднем номере нашей газеты.

Фотосессия состоялась вчера в студии Кудериновых. Образ для нашей модели готовила профессиональный визажист Анастасия Петренко. Также в съемках участвовали символы наступающего года – две восточно-европейские овчарки Фред и Биатрис (Биби). Корреспонденты НВ проводили прямой эфир в Инстаграм, а также подготовили для вас бэкстейдж, чтобы вы смогли заглянуть за кулисы и увидеть, какая работа была проделана.

Юля, победительница нашего конкурса, сразу же подружилась с Фредом и Биби. Овчарки, казавшиеся огромными и страшными, оказались весьма воспитанными и ласковыми.

Пока фотографы настраивали свет, а Анастасия раскладывала чемоданы с косметикой, корреспондент НВ взял интервью у модели.

— Юля, расскажи о себе, сколько тебе лет, где учишься?

-Мне 20 лет, я учусь в колледже на программиста. Уже заканчиваю, на третьем курсе сейчас.

— В будущем хотела бы связать карьеру с модельным бизнесом?

— Не знаю, это просто мое хобби. Мне нравится фотографироваться, ездить куда-нибудь, ходить.

— А какие хобби у тебя еще есть?

— Я люблю самолеты. Училась на пилота.

— Ого!

— Но я не закончила, там тяжело девушкам.

— В каких съемках ты уже участвовала?

— Я учусь в модельном агентстве Star Max. В основном у меня фотосессии нижнего белья. Меня в одежде не снимают (все дружно смеются). Та фотография, которую я прислала для конкурса, это с показа казахстанских дизайнеров.

— Когда отсылала фотографию, думала что выиграешь?

— Да, мне хотелось выиграть, я все для этого делала.

— Мне кажется, нет смысла выставлять фотографию, если не хочешь выиграть, — добавляет Светлана Кудеринова.

Анастасия готовила образ для девушки полтора часа. По задумке, Юля должна была выглядеть так, будто только проснулась, поэтому визажист старалась, как могла.

На съемке Юля была спокойной и веселой, несмотря на то, что фотографироваться пришлось в одной ночнушке. А вот чтобы собаки сели как надо, нужно было приложить усилия. Кудериновы привлекали внимание собак игрушками, отдавали команды и заставляли поднять уши. Собаки, конечно же, не всегда желали встать в нужную позу и притворялись, что не понимают. Всегда интересно наблюдать за фотографами, как они бегают вокруг модели, то ложась на пол, то прячась за елкой, ради красивого кадра.

Ожидайте новогоднего номера нашей газеты с прекрасной Юлией и очаровательными овчарками Фредом и Беатрис на обложке!