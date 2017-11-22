Карагандинка обнаружила в квитанциях за телефон новую услугу

Сбой в системе

В квитанции на оплату городского телефона, карагандинка обнаружила дополнительную услугу, к которой она не подключалась — пакет «Супертелефон».

Позвонив в АО «Казахтелеком», оператор сообщила, что подключение производится двумя способами: первый, это заявка по телефону и второй непосредственно в офисе «Казахтелекома». Правда, чтобы отказаться от «Супертелефона», необходимо лично приехать и составить отказное заявление. Дистанционно совершить данную процедуру невозможно.

На вопрос: «Как может произойти подключение услуги, без участия владельца?», — сотрудники АО «Казахтелеком» аргументировали сбоем в системе. Но даже личное заявление владельца не помогло. Через месяц карагандинка в своей квитанции вновь увидела «супертелефон». Обратившись в очередной раз в компанию предоставляющую услуги телефонной связи, получила снова объяснение о сбоях в системе. Сотрудники заверили, что будет сделан перерасчет, и оплачивать услугу из-за ошибки компании не нужно. Также порекомендовали всегда проверять сумму вписанную в квитанцию об оплате.