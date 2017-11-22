Сбой в системе
В квитанции на оплату городского телефона, карагандинка обнаружила дополнительную услугу, к которой она не подключалась — пакет «Супертелефон».
Позвонив в АО «Казахтелеком», оператор сообщила, что подключение производится двумя способами: первый, это заявка по телефону и второй непосредственно в офисе «Казахтелекома». Правда, чтобы отказаться от «Супертелефона», необходимо лично приехать и составить отказное заявление. Дистанционно совершить данную процедуру невозможно.
На вопрос: «Как может произойти подключение услуги, без участия владельца?», — сотрудники АО «Казахтелеком» аргументировали сбоем в системе. Но даже личное заявление владельца не помогло. Через месяц карагандинка в своей квитанции вновь увидела «супертелефон». Обратившись в очередной раз в компанию предоставляющую услуги телефонной связи, получила снова объяснение о сбоях в системе. Сотрудники заверили, что будет сделан перерасчет, и оплачивать услугу из-за ошибки компании не нужно. Также порекомендовали всегда проверять сумму вписанную в квитанцию об оплате.
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уважаемые граждане, кто еще не в курсе то знайте, очень многим пользователям услуги idnet телеком сменили тарифный план idnet hit на «зачетный интернет» в которы йвходит антивирус касперского
лунтик
22 ноября, 2017 в 15:57
Никакой пнтивирус не спасен любителей халявного софта. Если пользуетесь ломанной виндой, крякнутым офисом и прочим варезом — получайте в награду вирус вымогатель.
Скупой платит дважды.
Иван Карлович
22 ноября, 2017 в 16:51
тема не раскрыта
о чем ты Карлович ?
лунтик
22 ноября, 2017 в 17:13
Чушь не пиши Ваня, вирусы совсем по другим причинам распространяются. 15 лет дома пользуюсь только пиратскими программами ни разу проблем с вирусами небыло, а на работе все программы лицензионные и у некоторых сотрудников, особенно сотрудниц, регулярно приходится техподдержке компы лечить от этого дела. Тут важно не наличие денег на оплату лицензионок, а наличие мозгов для понимания что можно делать, а чего не стоит.
КО
22 ноября, 2017 в 17:30
«Боже мой ! Какой текст ! Какие слова !» @ Режиссёр Якин.
Да хватит уже рассказывать басни по «ломанную винду». Хватит.
ISO образ любой редакции Windows и Office свободно скачивается с сайтов Microsoft. А вот где я взял ключ для активации (набор символов) — это уже другой вопрос. Мир не без добрых людей.
Поверьте, пусть у вас будет комплект лицензий на весь софт, это не спасёт от вирусов-вымогателей и браузера Амиго.
Почему ? Ответ в песне группы Ленинград — «ЗОЖ». Внимательно слушайте припев.
ЯДолгоМолчал
22 ноября, 2017 в 17:43
«Казахтелеком» самая мутная организация в плане оказания услуг и их оплаты!!! Не отстает от нее и Алма ТВ!!! Практически все, что они делают, всегда не прозрачно и «попахивает» мошейничеством …
гражданин
22 ноября, 2017 в 16:49
Приносим извинения за доставленные неудобства. Нам жаль, что наш абонент столкнулся с такой ситуацией. Мы обязательно произведем проверку по данному обращению. Однако, нам нужны будут данные абонента. Могли бы вы нам посодействовать в данном случае и связать нас с абонентом, чтобы лично принести извинения и разобраться в сложившейся ситуации.
Ваш Казахтелеком
22 ноября, 2017 в 18:07
Не надо казаться белыми и пушистыми, когда неожиданно меняете тариф на зачетный интернет, то ваши же сотрудники убеждают что теперь только так. И им приходится напоминать что сайт telecom.kz является публичной офертой, и тарифы на нем действующие. А навязывание антивируса кошмарского является нарушением закона о защите правпотребителей, и о чудо через неделю все ворачивается на места.
изя
22 ноября, 2017 в 18:47
Да постоянно у Вас там такие проблемы! Очень часто, при отключении услуги, либо смене тарифного плана, начисления еще долго производятся как по старым данным, так и по новым. Несколько раз сталкивался с этим лично и неоднократно слышал о подобной проблеме от других людей. Так что Вам нужно не выяснять данные конкретного абонента, а решать свою системную проблему!
Горожанин
22 ноября, 2017 в 19:53
Подключил интернет от Пчелы. с нового года прощай Телеком отсталый.
Да уш!!!
22 ноября, 2017 в 18:31