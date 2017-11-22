640 миллионов тенге ежегодно тратят на бланки в Казахстане

640 миллионов тенге ежегодно уходит на бланочную продукцию для медицинских учреждений РК

Такие данные озвучил замглавы МЗ РК Алексей Цой в ходе пресс-конференции, посвященной цифровизации системы здравоохранения, передает Today.kz.

«Это ориентировочно, но сейчас порядка этой суммы (640 миллионов тенге – Прим. автора) тратится на то, чтобы закупать медицинским организациям бланки. Начиная от бланков историй болезни, справок, различных журналов, описей работы медицинской техники… Очень много различных журналов, которые медицинские организации вынуждены покупать для того, чтобы заполнять их. Это еще без учета принтерной печати и других расходов», — сообщил вице-министр здравоохранения.

Кроме прямых расходов, Алексей Цой отметил и косвенные. Помимо финансовых затрат необходимо учитывать и время, которое врач тратит на заполнения всех этих бумаг.

— Если даже посчитать человеко-часы, то есть сколько времени уходит у врача на заполнение этих форм, посчитать трудозатраты, то суммы еще вырастут, — добавил замминистра.

Необходимо, по его словам, сделать так, чтобы врач больше времени тратил на пациентов.

Сэкономить эти деньги, по мнению Цоя, поможет система цифрового здравоохранения, которая помимо отказа от бумажных бланков, позволит в режиме онлайн получать всю информацию о пациенте.

Система цифрового здравоохранения, по информации исполняющего обязанности директора департамента развития электронного здравоохранения МЗ РК Бейбута Есенбаева, будет работать на основе единой базы данных всех пациентов, в которой будет храниться вся информации о состоянии здоровья человека, проведенных процедурах и назначенном лечении. Доступ к ней будет возможен при сканировании удостоверения личности.

«В Казахстане более 900 медицинских организаций. С 2008 по 2017 год внедряются 22 информационные системы. Если с 2008 года вы получали медицинские услуги в одной из этих 900 организаций, то ваши данные уже есть в системе. Мы сейчас хотим все это собрать вокруг ИИН. Вы просто приходите с удостоверением в клинику, мы поднимаем ваши данные и видим какие услуги вы получали и в каком объеме», — пояснил Бейбут Есенбаев.

По его информации, в системе уже накоплено более 10 терабайт данных о казахстанцах.