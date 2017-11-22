За последние 1,5 года в стране были оптимизированы 7 колонии.
«Казахстан сегодня двигается по пути гуманизации уголовного законодательства и расширения сферы применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Как следствие, в последние годы «тюремное население» страны значительно сократилось. Например, в 2011 году было 57 тысяч осужденных, то в этом году их число составляет 35,5 тысяч человек,» — сообщил он.
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Отличная новость!
Профилактика во всем эффективнее «лечения».
В ногу со временем
22 ноября, 2017 в 19:26
Голландские тюрьмы закрываются из-за нехватки места преступников.
http://tutitam.com/iz-zhizni/gollandskie-tyurmy-zakryvayutsya-iz-za-nehvatki-prestupnikov
А как у них?
22 ноября, 2017 в 19:35