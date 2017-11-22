«Казахстан сегодня двигается по пути гуманизации уголовного законодательства и расширения сферы применения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Как следствие, в последние годы «тюремное население» страны значительно сократилось. Например, в 2011 году было 57 тысяч осужденных, то в этом году их число составляет 35,5 тысяч человек,» — сообщил он.