Карагандинские педагоги включились в работу над проектами новых учебников для 3, 6 и 8 классов
В регион приехали издатели, авторы пособий, методик и программ. 400 педагогов области сели за парты, чтобы внимательно вчитаться в каждое задание. Некоторые шероховатости уже удалось выявить. На то, чтобы исправить ошибки у разработчиков еще около полугода, передаёт khabar.kz.
Такие конференции пройдут по всем регионам страны. По каждому предмету представлено минимум по 2 варианта учебников.
«Конечно, есть предложения учителей, есть замечания, но вы должны понять, это проекты учебников. Эти учебники еще не внедрены. Цель этого семинара — обратная связь. Чем больше рекомендаций, чем больше хороших предложений, тем лучше»,— сказал Саят Омаров, заместитель директора научно-практического центра «Учебник».
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…вот насмеемся.
!!!
22 ноября, 2017 в 16:15
400 педагогов усадили за парту выверять проекты учебников. У них же дел больше нет никаких. Это так, семечки между уроками, проверкой домашних заданий и отчетностью. Подумаешь семинарчик, одним больше, одним меньше, что им привыкать что ли?
строгий выговор
22 ноября, 2017 в 17:53
Наши педагоги давно считают за счастье те дни, когда имеют возможность просто вести уроки, не подскакивая от очередного звонка из акимата, департамента образования, министерства, с требованием обеспечить явку на мероприятие, срочно, до вечера, составить отчёт на двести страниц, обойти сотню домов, переписывая людей к очередным выборам или провести завтра в обед семинар на тему, которую им сообщат только утром. И что после этого стоят жалобы на нехватку учителей, непрестижность профессии и самые низкие баллы у абитуриентов педагогических ВУЗов?
Lankr
22 ноября, 2017 в 23:40