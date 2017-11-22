Педагоги Караганды будут разрабатывать учебники

Карагандинские педагоги включились в работу над проектами новых учебников для 3, 6 и 8 классов

В регион приехали издатели, авторы пособий, методик и программ. 400 педагогов области сели за парты, чтобы внимательно вчитаться в каждое задание. Некоторые шероховатости уже удалось выявить. На то, чтобы исправить ошибки у разработчиков еще около полугода, передаёт khabar.kz.

Такие конференции пройдут по всем регионам страны. По каждому предмету представлено минимум по 2 варианта учебников.

«Конечно, есть предложения учителей, есть замечания, но вы должны понять, это проекты учебников. Эти учебники еще не внедрены. Цель этого семинара — обратная связь. Чем больше рекомендаций, чем больше хороших предложений, тем лучше»,— сказал Саят Омаров, заместитель директора научно-практического центра «Учебник».