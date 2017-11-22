Скрываясь от кредиторов, карагандинец стал воришкой

В полицию Кокшетау обратился 50-летний местный житель. Он рассказал, что неизвестные разбили два задних стекла его Volkswagen’а.

Злоумышленники ретировались, едва завидев хозяина машины, но ему от этого легче не было. Сумма причиненного ущерба небольшая, но и эти деньги для него не лишние – 10 тыс тенге, сообщает patrul.kz.

Раскрыть преступление помогли записи видеокамер. С их помощью экипаж ДПП быстро разыскал и задержал мужчину.

«Им оказался 27-летний уроженец Карагандинской области. Он приехал в Кокшетау, т.к. дома наделал много финансовых долгов. Кроме того, в Карагандинской области он числился в розыске как без вести пропавший. Мужчина признался в еще одной совершенной им краже. Как стало известно, он украл аккумуляторные батареи с автомобиля марки «ВАЗ-2109». Ущерб был оценен в 25 тыс тенге»,― сообщили в акмолинском ДВД.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Кража».