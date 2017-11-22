Отец троих детей из Алматы погряз в кредитах и теперь продает почку

Житель Алматы по имени Азиз оказался в долгах как в шелках. Отец троих дочерей уже полгода не может выплачивать кредит и всерьез интересуется возможностью продать почку. О том, что же довело его до такого состояния, мужчина рассказал корреспонденту ИА «NewTimes.kz».

По словам мужчину, у него жена и трое дочерей — пятнадцати, тринадцати и семи лет.

«Последние года два или три с работой туго. Я семь лет проработал на фирме, которая занималась искусственным камнем, но зарплата была не очень большая. Хотелось и продуктов купить, и детям что-нибудь, побаловать их. Сначала взял в кредит 300 тыс, потом еще и еще. Брал и платил, потом снова брал и платил. Приобрел стиральную машину, телевизор, холодильник, телефон дочке. Потом поднакопил немного, с работы еще помогли и машину купил. Но из-за долгов ее пришлось продать. После продажи машины я разобрался со всеми долгами и на руках осталось около 200-300 тыс тенге. Но жить-то как-то нужно было, поэтому взял в аренду машину и начал таксовать. Каждый месяц платил за аренду машины 138 тыс», — рассказал Азиз.

Он сообщил, что за последнее время у него было много кредитов, сначала денежных, а потом и товарных.

«Когда не хватало платить за машину ежемесячно, я брал кредит и платил. Их становилось все больше и больше. Я об этом как-то не думал. А в итоге вот как вышло. В общем, я заплатил за арендованную машину около 1 млн 700 тыс, но последний месяц не смог оплатить и машину забрали. Я им еще должен остался, потому что она где-то поцарапалась, лобовое стекло разбилось. И теперь 400 тыс я им еще должен. Жена у меня тоже в долгах и тоже без работы. Она раньше на кондитерской фабрике работала, но из-за разногласий с начальством ей пришлось уйти. Из-за этого у нее здоровье ухудшилось, появились проблемы с сердцем, из-за переживаний по поводу кредитов и потери работы. Общий долг банку у нас с женой около 3,5 млн тенге, не считая друзей и соседей. Занимал я у них, чтобы кредит оплачивать», — отметил мужчина.

По его словам, он не выплачивает свой кредит уже полгода, а жена месяц.

«Коллекторы к нам ни разу не приезжали, но все время звонят. Обещают, что в суд подадут, заберут имущество. Но техника-то не новая. Заберут и выкинут просто. Мы с женой родителям про долги не рассказывали, но теперь они обо всем знают. Теперь, главное — отдать долг банку и друзьям, знакомым. Работу я ищу, но в данный момент 70-80 тыс мне никак не помогут. На дорогу даже денег нет, продукты нужно покупать. Жена каждый месяц должна банку 80 тыс тенге, а я 40 тыс. Работать я не боюсь, просто мне нужна помощь с долгами и кредитами. Ну, если бы кто-нибудь помог перекрыть просрочку, я бы мог работать и на 100 тыс», — заявил Азиз.

Он сообщил, что уже готов продать собственную почку, только бы заплатить кредит.

«Почку бы продал. Вариантов других уже нет, долги все просят отдать. Папа мой кипишует, теща тоже. Я уже не знаю, что делать. Я вроде как здоров, ничего такого у меня нет. Если кто-нибудь захочет… Если подойдет она кому-нибудь. Я уже готов», — сообщил Азиз.

Мы посоветовали мужчине не отчаиваться и продолжать искать работу.

Стоит напомнить, что в Казахстане купля-продажа человеческих органов запрещена согласно статьи 169 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

В свою очередь, согласно статьи 116 Уголовного кодекса Республики Казахстан, совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица является уголовно наказуемым деянием.