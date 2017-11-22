Около трети казахстанских школьников страдают от избыточного веса. И виной тому неправильное питание. Эксперты провели исследование и выяснили, что менять меню следует в первую очередь в школьных столовых. На невкусную и однообразную еду жалуются как дети, так и их родители, передает КТК .

По словам специалистов, в детское меню обязательно нужно включать фрукты, рыбу и молочную продукцию. А они есть не во всех школьных столовых. На деле, говорят эксперты, дети питаются кашами и жидкими супами. Диетологи опросили 7 тысяч родителей алматинских школьников. И три тысячи из них недовольны качеством питания. Рацион учащихся, оказалось, не обсуждается на школьных собраниях и не контролируется родительским комитетом. За него отвечает лишь администрация школы. А некоторые родители и вовсе не уверены, что их дети тратят деньги на обеды. Эксперты считают, что следует вернуть школьное питание за счет государства.