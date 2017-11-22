Около трети казахстанских школьников страдают от избыточного веса. И виной тому неправильное питание. Эксперты провели исследование и выяснили, что менять меню следует в первую очередь в школьных столовых. На невкусную и однообразную еду жалуются как дети, так и их родители, передает КТК.
По словам специалистов, в детское меню обязательно нужно включать фрукты, рыбу и молочную продукцию. А они есть не во всех школьных столовых. На деле, говорят эксперты, дети питаются кашами и жидкими супами. Диетологи опросили 7 тысяч родителей алматинских школьников. И три тысячи из них недовольны качеством питания. Рацион учащихся, оказалось, не обсуждается на школьных собраниях и не контролируется родительским комитетом. За него отвечает лишь администрация школы. А некоторые родители и вовсе не уверены, что их дети тратят деньги на обеды. Эксперты считают, что следует вернуть школьное питание за счет государства.
«Проверить качество питания, насколько оно сбалансированное, то есть не только, что оно незаразное. Администрация школы выбирает по некоторым показателям, в том числе и по наиболее низкой цене. 40 процентов родителей говорят о том, из числа опрошенных, что школьная столовая не уделяет внимания вот этому качеству питания», — сказала президент общественного фонда АО «Аман-Саулык» Бахыт Туменова.
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Эксперты считают, что следует вернуть школьное питание за счет государства.
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Государство — это чиновники. Вернуть школьное питание за счет государства -это означает тендер — то есть подешевле.
Государство — т.е. чиновники — будут выделять деньги и сами же будут контролировать. Точно так же, как у нас строят дороги, как нас бесплатно лечат и охраняют… и тд и тп.
Нет разницы — кто выделит деньги. Есть разница — как контролируют! А вот контроль как раз и подводит.
KO
22 ноября, 2017 в 18:56