Собаки-спасатели проходят сертификационные испытания в Карагандинской области

В г. Приозерск Карагандинской области продолжаются сертификационные испытания кинологических расчетов оперативно-спасательных отрядов Комитета по ЧС МВД РК.

По итогам первого дня испытаний этап «Проверка послушания и ловкости» преодолели все 23 кинологических расчета 10 оперативно-спасательных отрядов Комитета по ЧС и войсковой части №52859 Регионального командования «Орталык» НГ РК, передает «Хабар 24».

Наилучшие результаты на данном этапе продемонстрировали кинологические расчеты Оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области (немецкая овчарка «Камильфо Декор Саша»), Республиканского оперативно-спасательного отряда (боссерон «Фробос Веста») и Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда (лабрадор «Источник счастья Виллингтон»).

Для испытания на этапах «Поиск в природной среде» и «Поиск в техногенной среде» расчеты методом жеребьевки поделены на две группы и сегодня приступают к прохождению соответствующих этапов.

Имеющиеся условия на базе водно-спасательной станции ОСО ДЧС Карагандинской области и ландшафт местности г. Приозерск отлично подходят для обустройства условных районов поиска для осуществления испытаний кинологических расчетов в различных условиях, приближенных к реальным.

В ходе подготовки к прохождению этапов сертификации, опытные спасатели-кинологи, повышая профессиональное мастерство, обмениваются опытом между собой и делятся им с молодыми спасателями-кинологами.

Напомним, 20 ноября в г. Приозерск стартовали сертификационные испытания кинологических расчетов оперативно-спасательных отрядов Комитета по ЧС. Сертификация является обязательной для определения уровня подготовленности служебных собаки допуска к ведению поисково-спасательных работ.

Испытания кинологических расчетов продлятся до 25 ноября 2017 года.