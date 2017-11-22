В г. Приозерск Карагандинской области продолжаются сертификационные испытания кинологических расчетов оперативно-спасательных отрядов Комитета по ЧС МВД РК.
По итогам первого дня испытаний этап «Проверка послушания и ловкости» преодолели все 23 кинологических расчета 10 оперативно-спасательных отрядов Комитета по ЧС и войсковой части №52859 Регионального командования «Орталык» НГ РК, передает «Хабар 24».
Наилучшие результаты на данном этапе продемонстрировали кинологические расчеты Оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области (немецкая овчарка «Камильфо Декор Саша»), Республиканского оперативно-спасательного отряда (боссерон «Фробос Веста») и Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда (лабрадор «Источник счастья Виллингтон»).
Для испытания на этапах «Поиск в природной среде» и «Поиск в техногенной среде» расчеты методом жеребьевки поделены на две группы и сегодня приступают к прохождению соответствующих этапов.
Имеющиеся условия на базе водно-спасательной станции ОСО ДЧС Карагандинской области и ландшафт местности г. Приозерск отлично подходят для обустройства условных районов поиска для осуществления испытаний кинологических расчетов в различных условиях, приближенных к реальным.
В ходе подготовки к прохождению этапов сертификации, опытные спасатели-кинологи, повышая профессиональное мастерство, обмениваются опытом между собой и делятся им с молодыми спасателями-кинологами.
Напомним, 20 ноября в г. Приозерск стартовали сертификационные испытания кинологических расчетов оперативно-спасательных отрядов Комитета по ЧС. Сертификация является обязательной для определения уровня подготовленности служебных собаки допуска к ведению поисково-спасательных работ.
Испытания кинологических расчетов продлятся до 25 ноября 2017 года.
Соблюдайте правила, принятые на нашем сайте.
Всего на сайте опубликовано 38598 материалов.
Посетители оставили 220003 комментариев.
В среднем по 6 комментариев на материал.
молодцы,собачули и их хендлеры！
сторонний наблюдатель
22 ноября, 2017 в 23:41