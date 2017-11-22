Максимально приближенные к реальным условиям
Сегодня 22 ноября 2017 года в городах Караганда и Темиртау прошли различные эпизоды антитеррористического учения по пресечению актов терроризма и ликвидации его последствий.
Учение состоялись с введением мер ограничения в районе стадиона «Металлург» г.Темиртау, в окружении здания ДКНБ по Карагандинской области и ДК «Железнодорожников» (п.Сортировка).
Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом к проведению антитеррористической операции.
Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.
Оперативными группами закреплены навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей и ликвидации последствий акта терроризма.
Карагандинский областной
оперативный штаб по борьбе с терроризмом
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Поэтому интернет вообще никакой не работал в этом районе целый час… ни мобильный, ни проводной
Ден
23 ноября, 2017 в 00:58