Учения в Караганде и Темиртау

Максимально приближенные к реальным условиям

Сегодня 22 ноября 2017 года в городах Караганда и Темиртау прошли различные эпизоды антитеррористического учения по пресечению актов терроризма и ликвидации его последствий.

Учение состоялись с введением мер ограничения в районе стадиона «Металлург» г.Темиртау, в окружении здания ДКНБ по Карагандинской области и ДК «Железнодорожников» (п.Сортировка).

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств Карагандинского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом к проведению антитеррористической операции.

Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности.

Оперативными группами закреплены навыки взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей и ликвидации последствий акта терроризма.

Карагандинский областной

оперативный штаб по борьбе с терроризмом