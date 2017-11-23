В Казахстане пока не готовы разрешить детское посмертное донорство

Елжан Биртанов считает, что в вопросе детского трупного донорства нужно найти консенсус, чтобы не подставлять врачей «под палки» общественного мнения.

В ходе встречи министра здравоохранения Елжана Биртанова с представителями неправительственного сектора его попросили издать приказ, разрешающий детское трупное донорство в Казахстане. Если пересадить почку ребёнку в Казахстане возможно, то за остальными органами, такими, как сердце или лёгкие, маленькие казахстанцы вынуждены ехать за рубеж. Не все дети выживают в поиске органов.

Елжан Биртанов признал, что этот вопрос требует внимания. Однако нужно, чтобы большая часть общества поддерживала это решение. По мнению министра, сейчас понимание казахстанцами этого явления (трупное донорство. – Авт.) ещё не достигло должного уровня.

«Я бы, честно говоря, не рискнул своим приказом давать такие возможности, поскольку должно быть понимание и согласие населения в первую очередь. Поскольку даже такие адекватные управленческие решения могут быть расценены совершенно по-другому, трактоваться населением. Пока этого не будет – ощущения консенсуса в обществе, я не хочу своих врачей подставлять «под палки». Всё, что в их руках, они будут стараться делать», – сказал Елжан Биртанов.

Елжан Биртанов считает, что общество может негативно воспринять это решение ещё и из-за неконтролируемого информационного потока.

«Те изливы в информационном пространстве, которые в последнее время произошли, они очень сильно влияют на работу госорганов. К сожалению, эти изливы иногда абсолютно неадекватны, с ними очень сложно работать. Человек имеет совершенно отдалённое представление о проблеме или даже целенаправленно усугубляет ситуацию, вызывает вал (негативного. – Авт.) общественного мнения», – высказался министр.

Поэтому прежде чем разрешать детское трупное донорство в Казахстане, Елжан Биртанов считает необходимым для начала провести широкую разъяснительную работу. К этому, по его словам, министерство сейчас идёт.

С 2015 года в Казахстане начали пересаживать почки детям от доноров, у которых констатирована смерть мозга. На данный момент уже 16 детей в стране получили трупный орган, все они сейчас здоровы. Девушка, которой первой в 2012 году была пересажена почка, уже вышла замуж и ожидает ребёнка.

До 2012 года Алматинский центр имени Сызганова был единственным учреждением, которое занималось трансплантацией, там пересаживали только почки. До 2012 года проводили всего 14-15 операций. С 2012 года был организован Республиканский центр в Астане, где за пять лет провели 56 операций.

Казахстанские медики просят узаконить детское донорство органов. Больные дети, так и не дождавшиеся пересадки органов, умирают. Казахстанские врачи вынуждены отправлять малышей на трансплантацию за границу. За последние четыре года в Казахстане было проведено более тысячи операций по трансплантации органов. Взрослых казахстанцев уговаривают дать прижизненное согласие на донорство органов.

О показательном примере посмертного донорства рассказали в Павлодаре. У двоих павлодарцев диагностировали смерть головного мозга. Их родственники согласились на трансплантацию органов. Благодаря этому удалось спасти шесть человек.