Более одного млн человек приняли гражданство Казахстана за годы независимости

В республике готовят новый указ о приеме гражданства и выходе из него.

За годы независимости гражданство Казахстана приняли боле одного млн человек, сообщает пресс-служба Президента Казахстана.

Ожидается, что в скором времени будет подписан новый указ, по которому гражданами РК станут еще 734 человека. Все эти люди прибыли в Казахстан из стран ближнего и дальнего зарубежья.

«С момента обретения независимости гражданами нашей страны стали уже более одного млн. человек, что свидетельствует о привлекательности Казахстана в мире как государства, уверенно развивающегося под руководством Нурсултана Назарбаева», – отметила госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова.

Вопросы гражданства обсудили на заседании комиссии по вопросам гражданства при Президенте Казахстана. На предыдущей встрече в мае 2017 года члены комиссии решали вопрос о предоставлении гражданства 640 желающим.

Государственный секретарь отметила, что накануне Дня Первого Президента мы будем особенно рады приветствовать новых казахстанцев и пожелать им счастливой жизни и плодотворной работы на благо теперь уже и их Родины.

В то же время Казахстан ужесточает правила, по которым гражданства могут лишить. Новый Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», в котором прописан пункт об утрате гражданства, вступил в силу с 2017 года.

Источник: Informburo.kz