Шесть иностранных компаний ищут редкие металлы на территории Казахстана

На поиск полезных ископаемых в Казахстане привлекут 4 миллиарда частных инвестиций.

До конца 2017 года в геологоразведку Казахстана привлекут 4 млрд тенге частных инвестиций, сообщили в пресс-службе МИР РК.

По словам председателя правления АО «Казгеология» Галыма Нуржанова, Казахстан сегодня получает доступ к мировым технологиям в геологоразведке, позволяющим проводить исследования недр на больших глубинах в короткие сроки.

Финансовые вложения будут направлены на реализацию 39 проектов, направленных на поиск и разведку месторождений стратегических металлов: медь, золото, редкие и редкоземельные металлы, свинец, цинк, хром.

«К примеру, транснациональная компания Rio Tinto за 2015-2017 годы проинвестировала 3,3 млрд тенге по двум проектам (общий бюджет на геологоразведку 7 млрд тенге). Австралийская компания Iluka Rersources в текущем году выполнила буровые работы в Костанайской области с использованием технологии сухого бурения Air core в объёме 9 000 погонных метров, 300 скважин. Объектом поисков являются россыпные титано-циркониевые месторождения. Выбраны две перспективные площади в Костанайской и Северо-Казахстанской областях для продолжения детальной разведки. С начала реализации проинвестировано 700 млн тенге», – рассказал Галым Нуржанов.

Немецкий фонд Ulmus Fund профинансирует разведку медных руд на Бесшокинской площади в Карагандинской области, стоимость проекта – 600 млн тенге.

Как сообщил спикер, впервые в 2017 году в стране начали геологоразведочные работы АО «Полиметалл» (Россия) и Ghadir Industry (Иран). По заказу АО «Полиметалл» выполнены аэрогеофизические исследования на участке Шекара в Костанайской области площадью 1 200 квадратных метров, перспективном на обнаружение промышленных залежей золото-серебряных и медных руд.

В 2018 году планируется привлечь 5 млрд тенге частных инвестиций, включая проекты ТОО «Казцинк», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Полиметалл». Для этого власти заключили соглашения о сотрудничестве с турецкими компаниями Yıldızlar SSS Holding и Lidya Madencilik. Объём инвестиций в этих проектах составит свыше 50 млн долларов.

23 февраля председатель НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев заявил, что обеспокоен состоянием геологии в стране. По его словам, наука в стране сильно отстала от нормы.

По мнению председателя Комитета горнорудной и металлургической промышленности палаты Николая Радостовца, дальнейшее развитие отраслей экономики невозможно без изменений в налоговом законодательстве.

Источник: Informburo.kz

Автор: Кирилл Жданов