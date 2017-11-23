Питерские стилисты показали мастер-класс в Караганде

«Парикмахеру главное вовремя остановиться»

Вчера на сцене зала «Колизей» гостиничного комплекса «Достар-Алем» состоялся грандиозный шоу-показ коллекции Estel 2018 для стилистов, дизайнеров, модельеров. Приглашенные гости из Санкт-Петербурга, креативный директор Андрей Пулин и ведущий стилист Елена Степанова, устроили настоящее шоу, продемонстрировав новые тренды этого сезона.

По сцене дефилировали карагандинские модели, преображенные питерскими мастерами парикмахерского искусства. Фееричный показ сопровождался огромными видеопроекциями, чарующей игрой света, завораживающими музыкальными композициями. Также здесь, на сцене, стилисты демонстрировали процесс создания причесок и окрашивания. Стоит заметить, что модели были одеты в самый модный цвет сезона – красный.

Комментируя hair-действо, питерские мастера раскрыли секреты созданных образов, рассказали о современных трендах, технологиях салонного окрашивания, стрижек волос.

Стилисты отметили, что особенно важен для парикмахера индивидуальный подход. Ведь, к сожалению, клиенты не всегда соотносят свои желания с внешностью, поэтому стилист должен уметь видеть насколько подходит клиенту та или иная прическа. Кстати говоря, в этом сезоне стоит обратить внимание на простоту в прическах. Стилисты рекомендуют несложные прически, на создание которых уходит не более десяти минут. Такие решения универсальны – они подходят и для повседневного ношения, и для вечерних выходов. Кроме того, для парикмахера главное – уметь вовремя остановиться, иначе фантазия мастера может оставить клиента без волос.

Что же касается техники окрашивания, то в новой коллекции питерцы применили яркие цветовые решения. Кроме того, в этом сезоне мастера предлагают пастельные оттенки.

Корреспондент НВ опросил присутствовавших на показе карагандинских парикмахеров и собрал отзывы. Большинство отметили, что шоу весьма информативно для них, несет новые знания и задает нужное направление. Лишь немногие пришли сюда поразвлечься и встретиться со знакомыми. На вопрос — что привело вас в парикмахерское искусство, отвечали по-разному. Кому-то с детства нравилось создавать прически для кукол и подруг, кто-то пошел по стопам матери, а кто-то не знал чем заняться после окончания школы. Некоторые парикмахеры рассказали, что на занятие волосами их подтолкнули собственные дочери, так как хотелось создавать для них что-то красивое. Есть что-то общее среди карагандинских мастеров парикмахерского искусства. Это чувство стиля, стремление к красоте и желание учиться чему-то новому. Безусловно, Караганде нужны такие мероприятия, ведь это бесценный обмен опытом.

Красота – это искусство, которое пленит и завораживает. Мастер-стилист — это волшебник, который способен превратить золушку в принцессу, подчеркнуть достоинства или вовсе создать новое лицо. Не зря говорят: «Парикмахер — опасный человек», ведь в его власти улучшить или же обезобразить вашу внешность. Будьте внимательны в выборе своего мастера и доверяйте профессионалам!