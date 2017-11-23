Казахстанцы больше не смогут оставлять анонимные комментарии в интернете

Владельцы интернет-изданий должны заключать со своими читателями письменное соглашение для того, чтобы они могли оставлять свои комментарии под статьями и информацией.

Мажилис Парламента одобрил поправки в законодательство по вопросам информации и коммуникаций.

Владельцев электронных ресурсов обяжут заключать с читателями письменные соглашения с использованием ЭЦП или sms-идентификации. Об этом свидетельствует статья 36 законопроекта, которая дополнена пунктом 5-1 следующего содержания:

«Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с использованием идентификации на портале «электронного правительства» или посредством зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя путем отправления короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль для заключения соглашения».

Планируется, что размещение информации пользователем при этом осуществляется под своим именем или псевдонимом. Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенных соглашением. Собственник или владелец электронного информационного ресурса будет обязан хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период его действия, а также в течение трех месяцев после его расторжения.

Источник: Tengrinews.kz