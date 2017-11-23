Нацбанк РК установил период параллельного обращения старых и новых банкнот.
Постановлением правления Национального Банка РК от 2 ноября 2017 года установлен периода параллельного обращения банкнот номиналом 500 тенге образца 2006 года и образца 2017 года, сообщает Zakon.kz.
Так, Нацбанк установил период параллельного обращения банкнот номиналом 500 тенге старого и нового образца с 22 ноября 2017 года по 10 июня 2020 года.
Как отмечается, в период параллельного обращения купюр старого и нового образцов банки второго уровня и Национальный оператор почты:
— осуществляют выдачу денежных знаков старого и нового образцов из своих касс, а также выдачу посредством банкоматов физическим и юридическим лицам;
— сдают поступающие в операционную кассу денежные знаки старого и нового образцов в филиалы Нацбанка в соответствии с Правилами ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций.
В свою очередь филиалы Национального Банка:
— осуществляют выдачу и прием денежных знаков старого и нового образцов из оборотных касс физическим и юридическим лицам;
— принимают без ограничений от юридических лиц денежные знаки нового и старого образцов с последующим перечислением безналичного эквивалента на соответствующие счета банков второго уровня и юридических лиц.
Постановление вводится в действие с 22 ноября 2017 года и подлежит официальному опубликованию.
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