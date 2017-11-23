«Для тщательной проработки данного вопроса срок исполнения мероприятий по передаче пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям определен до конца 2018 года», — отмечается в ответе.

Глава Правительства напомнил, что по поручению Президента РК Нацбанк подготовил предложения по передаче пенсионных активов частным управляющим компаниям. В течение 2016 и 2017 годов они неоднократно рассматривались на заседаниях Совета по экономической политике и в настоящее время обсуждаются с бизнес-сообществом на площадке Ассоциации финансовых организаций Казахстана.