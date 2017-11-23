Передачу пенсионных активов во внешнее управление планируется начать до конца текущего года.
Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев назвал срок передачи пенсионных средств в управление частным компаниям. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева на депутатский запрос, сообщает МИА «Казинформ».
«Для тщательной проработки данного вопроса срок исполнения мероприятий по передаче пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям определен до конца 2018 года», — отмечается в ответе.
Глава Правительства напомнил, что по поручению Президента РК Нацбанк подготовил предложения по передаче пенсионных активов частным управляющим компаниям. В течение 2016 и 2017 годов они неоднократно рассматривались на заседаниях Совета по экономической политике и в настоящее время обсуждаются с бизнес-сообществом на площадке Ассоциации финансовых организаций Казахстана.
«Одновременно с определением процедур передачи пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям на внутреннем рынке, Нацбанк проводит работу по привлечению зарубежных управляющих для индексного инвестирования части пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, в глобальные индексы облигаций и акций», — также сообщил в ответе главы Правительства.
«На текущий ведется работа по передаче пенсионных активов во внешнее управление зарубежным управляющим компаниям по мандатам глобальных акций и облигаций, являющимися действующими внешними управляющими активами Национального фонда РК и золотовалютными активами Национального Банка, а также выбору новых внешних управляющих по мандату «Глобальные активные акции», — отмечается в сообщений.
Как поясняется, передачу пенсионных активов во внешнее управление планируется начать до конца текущего года.
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