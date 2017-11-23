Сдать авто на утилизацию теперь можно за 15 минут

Внедрена электронная очередь. За 12 месяцев существования программы принято от населения 34 605 авто.

Процедура сдачи старого автомобиля на утилизацию сократилась до 15 минут. Об этом в ходе онлайн-трансляции ИА BNews.kz сообщил управляющий директор ТОО «Оператор РОП» Рустам Темирбек.

«Мы максимально пытались упростить процесс сдачи автомобилей. Была внедрена соответствующая операционная система, которая позволяет максимально быстро, буквально в течении 15 минут, осуществить прием документов и выдачу заключенных договоров, соответственно, сдачу автомобилей. Дополнительно в процессе работы мы смотрели, какой идет поток людей. Чтобы сделать сдачу правильной и без ажиотажа, мы внедрили электронную очередь», — рассказал Рустам Темирбек.

Спикер отметил, что несколько месяцев назад компания-оператор пересмотрела техническую комплектацию автомобилей, подлежащих утилизации.

«Принимаются автомобили в двух категориях: полной комплектации за 150 тысяч тенге и неполной за 48 тысяч тенге. Неполная комплектация: мы буквально несколько месяцев назад упросили сдачу. И из четырех комплектов, которые обязательно должны были быть в автомобиле, сократили до двух. Там нужна только коробка передач и двигатель», — отметил управляющий директор ТОО «Оператор РОП».

Напомним, что 21 ноября программе утилизации автомобилей исполнился год. За 12 месяцев было принято 34 605 авто. Общий размер выплат населению составил 5,191 млрд тенге.