Трагедия в Шахане не повторится — аким Карагандинской области

По информации Кошанова, осталось еще несколько котлов, которые еще не были перенесены, но они не представляют опасности для населения.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов пообещал, что трагедия, произошедшая в Шахане в начале 2017 года, не повторится. Для того чтобы обезопасить здания, системы автономного отопления были вынесены подальше от жилых домов, передает Today.kz.

В ходе пресс-конференции, посвященной итогам социально-экономического развития Карагандинской области, глава региона отчитался о мерах безопасности, которые были приняты, чтобы не допустить повторения трагедии.

«Гарантия есть, потому что мы все 14 котлов автоматизированной системы отопления в этом городе (Шахан — Прим. автора) перенесли на безопасное расстояние. Но по области у нас еще имеется около 30 котлов. Наиболее опасные из них — это вертикально расположенные котлы. Тот котел, который взорвался в Шахане, был как раз таким», — заверил аким области.

По информации Кошанова, осталось несколько котлов, которые еще не были перенесены, но они не представляют опасности для населения.