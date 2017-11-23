В экономику Карагандинской области ежегодно вливается 1 млрд долларов

Об этом заявил глава нашего региона Ерлан Кошанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В Карагандинской области разработана инвестиционная стратегия с целью улучшения бизнес-климата.

«В области практикуется проектное сопровождение — наши специалисты ведут инвестора от стадии переговоров до запуска производства. При этом мы тщательно изучили рынок, сырьевую базу, спрос. Мы подготовили и упаковали 80 новых нишевых проектов на сумму более 1 трлн тенге, их мы предлагаем инвесторам, — сказал Ерлан Кошанов.

Аким области назвал крупные инвестиционные проекты, запуск которых планируется в 2018-2020 годах. В том числе солнечная электростанция мощностью 100 МВт и стоимостью 55 миллиардов тенге, строительство патронного завода, строительство горно-обогатительного комбината по производству свинцового концентрата стоимостью 64 миллиарда тенге.

«В целом на сегодня в регионе прорабатывается около 20 проектов с участием иностранных инвесторов. Все эти новые игроки и работа с инвесторами позволяют нам держать уровень привлечения инвестиций в области порядка 1 млрд долларов в год», — заключил Ерлан Кошанов.

В регионе развивается малый и средний бизнес. Вданном секторе занята треть экономически активного населения региона. Объёмы производства в этой сфере выросли на 20 %. Согласно Дорожной карте бизнеса в 2017 году поддержано 183 проекта. По ним предприниматели вложили в экономику региона 24 миллиарда тенге.

Напоминаем, что строительство солнечной электростанции в Сарани началось в июне этого года.

Шесть электростанций, работающих на энергии солнца и ветра, появятся в Карагандинской области. Все шесть станций планируется ввести в эксплуатацию к концу 2020 года. Проекты финансируются частными инвесторами. Всего на строительство и ввод в эксплуатацию потратят 163 миллиарда тенге.

Ещё одна солнечная электростанция по плану должна появиться в Шетском районе, близ посёлка Агадырь. Её построят за счёт средств ТОО «КазСолар», мощность составит 50 МВт.

В Актогайском районе, в селе Гульшат, ТОО «КПМ-Дельта» построит солнечную электростанцию мощностью 40 МВт.

Новая электростанция, работающая на энергии ветра, мощностью 10 МВт появится в Осакаровском районе, в посёлке Осакаровка.

Еще одну ветряную электростанцию мощностью 10 МВт построят в Каркаралинске.

В Абайском районе ТОО «Агрофирма Курма» поставит биогазовую установку мощностью 1 МВт.

Энергию, которую будут производить эти станции, планирует централизованно закупать Министерство энергетики по цене 32-36 тенге за киловатт. Затем её будут распределять по сетям KEGOК. Потребителям энергия будет доставаться по тарифам, установленным в регионах. В Караганде это 10-11 тенге за киловатт.