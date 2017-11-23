Об этом заявил глава нашего региона Ерлан Кошанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
В Карагандинской области разработана инвестиционная стратегия с целью улучшения бизнес-климата.
«В области практикуется проектное сопровождение — наши специалисты ведут инвестора от стадии переговоров до запуска производства. При этом мы тщательно изучили рынок, сырьевую базу, спрос. Мы подготовили и упаковали 80 новых нишевых проектов на сумму более 1 трлн тенге, их мы предлагаем инвесторам, — сказал Ерлан Кошанов.
Аким области назвал крупные инвестиционные проекты, запуск которых планируется в 2018-2020 годах. В том числе солнечная электростанция мощностью 100 МВт и стоимостью 55 миллиардов тенге, строительство патронного завода, строительство горно-обогатительного комбината по производству свинцового концентрата стоимостью 64 миллиарда тенге.
«В целом на сегодня в регионе прорабатывается около 20 проектов с участием иностранных инвесторов. Все эти новые игроки и работа с инвесторами позволяют нам держать уровень привлечения инвестиций в области порядка 1 млрд долларов в год», — заключил Ерлан Кошанов.
В регионе развивается малый и средний бизнес. Вданном секторе занята треть экономически активного населения региона. Объёмы производства в этой сфере выросли на 20 %. Согласно Дорожной карте бизнеса в 2017 году поддержано 183 проекта. По ним предприниматели вложили в экономику региона 24 миллиарда тенге.
Напоминаем, что строительство солнечной электростанции в Сарани началось в июне этого года.
Шесть электростанций, работающих на энергии солнца и ветра, появятся в Карагандинской области. Все шесть станций планируется ввести в эксплуатацию к концу 2020 года. Проекты финансируются частными инвесторами. Всего на строительство и ввод в эксплуатацию потратят 163 миллиарда тенге.
Ещё одна солнечная электростанция по плану должна появиться в Шетском районе, близ посёлка Агадырь. Её построят за счёт средств ТОО «КазСолар», мощность составит 50 МВт.
В Актогайском районе, в селе Гульшат, ТОО «КПМ-Дельта» построит солнечную электростанцию мощностью 40 МВт.
Новая электростанция, работающая на энергии ветра, мощностью 10 МВт появится в Осакаровском районе, в посёлке Осакаровка.
Еще одну ветряную электростанцию мощностью 10 МВт построят в Каркаралинске.
В Абайском районе ТОО «Агрофирма Курма» поставит биогазовую установку мощностью 1 МВт.
Энергию, которую будут производить эти станции, планирует централизованно закупать Министерство энергетики по цене 32-36 тенге за киловатт. Затем её будут распределять по сетям KEGOК. Потребителям энергия будет доставаться по тарифам, установленным в регионах. В Караганде это 10-11 тенге за киловатт.
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Пусть назовет цифры трат на Шахтер,и Сары арку?
Бой
23 ноября, 2017 в 16:15
Всё так гладко на бумажке,прямо красота,лепота,заживем ,денег народу девать некуда будет!
Проходили, и самолеты строили, и производство по выпуску машин запускали, и тд и тп, все в Карагандинской области, и где оно?
Кто ответит? Молчим в тряпочку,вот так и существуем
Константин Михайлович
23 ноября, 2017 в 18:21
Пф-ф. Помнится, осенью 2015 г. Президент «с триумфом» вернулся из деловой инвестиционной поездки в Великобританию, Францию и еще ряд европейских стран помельче. «Хабар» и иже с ним захлебывались с жижкой из носа наперевес от оглашения многомиллиардных проектов, которые якобы вот-вот будут подписаны международными бизнес-акулами, вдохновленными перспективами и сногсшибательным инвестиционным климатом. Они, дескать, и от уплаты налогов на время строительства будут освобождены и на 10 лет первичной эксплуатации, и доля их в реализованных проектах выше казахстанской доли будет железно «на веки веков» и прочая, прочая… Ну и где эти инвесторы? Начался ли разрекламированный 01-ым масштабный казахско-английский мегапроект полной газификации Астаны и прилегающих к ветке газопровода городков и поселков? Балаганщина…
Правельный Ариентир
23 ноября, 2017 в 18:52
Ещё один меморандум с несбыточными мечтами чиновника.
Да уш!!!
23 ноября, 2017 в 19:15
«Все эти новые игроки»-это оговорка по фрейду?
?
23 ноября, 2017 в 19:49
Он издевается над нами, не стесняясь! Какая еще электростанция в Сарани? Она будет там же где и саранская котельная! Т.е. деньги будут распилены и ничего больше! Может ему все таки лучше вернуться в Астану и дальше раздавать канцтовары?
Ушлепок
23 ноября, 2017 в 20:13