«Наша дальнейшая задача – это работа над развитием нашего договора»
Новый коллективный договор, включает в себя пункты об увеличенном отпуске, предоставление льгот регрессникам, а также выплаты компенсаций семьям, родственники которых погибли на производстве.
В ходе брифинга СЦК, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов сообщил, что после долгих переговоров, руководство компании «АрселорМиттал Темиртау», подписали новый коллективный договор с главами профсоюзов.
«Было разногласие между руководством и профсоюзами «АрселорМиттал Темиртау», – сказал глава региона. – Областной акимат взял эту ситуацию в свои руки, мы создали для них площадку для переговоров. Профсоюзы и руководители компании в течение двух месяцев по 8-10 часов обсуждали эту проблему. И я хочу объявить, что вчера, 22 ноября, в областном акимате новый коллективный договор был подписан. Все льготы и преимущества для шахтёров и металлургов сохранены. По мнению профсоюзов, этот договор стал лучше. Что касается повышения оплаты труда, то этот процесс идёт. Взаимопонимание между руководством компании и профсоюзами имеется. Думаю, в ближайшем времени они объявят о своем решении».
Предыдущий договор истек летом 2017 года. Позже его продлили до 31 декабря 2017 года. А подписание нового затягивалось. Сотрудников компании не устраивали условия руководства. В обновленном документе пропали пункты обязывающие выплачивать денежную компенсацию семьям погибших на производстве сотрудников, продленные отпуска, льготы для пенсионеров, социальные пособиях, отдых в санатории, а также единовременное пособие по выходу на пенсию.
Возмущенные сотрудники, отправили коллективное письмо главе государства, с просьбой о помощи в разрешении ситуации. В ответ на письмо, Нурсултан Назарбаев, поручил акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову разобраться в ситуации.
«Хотелось бы выразить благодарность акимату Карагандинской области за то, что дал своего рода медиационную площадку для переговоров. Вместе мы сумели сохранить важные для сотрудников пункты в коллективном договоре. Пока этот договор не был подписан, мы просто не знали, чего ждать, но ожидания были тревожными. За это время с предприятия уволились порядка 400 шахтёров, опытных, хороших работников. А это очень плохой показатель: какими бы богатыми не были наши шихты, без людей там делать нечего», – отметил глава профсоюза угольного департамента «Коргау» Марат Миргаязов после подписания нового коллективного договора.
После подписания нового коллективного договора, руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» остались довольны.
«Единый коллективный договор показывает, что у нас единая компания, и мы не делаем различий между угольным и стальным департаментами. Также он показывает, что компания готова вкладывать в своих сотрудников значительные денежные средства. И наша дальнейшая задача – это работа над развитием нашего договора, для того чтобы наши льготы были актуальными и действительно помогали компании поддерживать своих сотрудников», – сказала Анна Адом, директор по персоналу «АрселорМиттал Темиртау».
Новый коллективный договор вступит в силу с 1 января 2018 года.
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«Сотрудники и управленцы компании «АМСТ» -абсолютно циничные, не благодарные исполнители воли их хозяина, которому глубоко наплевать на жителей Караганды, добывающих ему смертельным трудом сверх прибыли.
Данный колдоговор- как и все до него, это жалкие крохи со стола возможностей, которыми располагает Миталл, но подает как царскую милость.
Тот факт, что сам глава государства вмешивается в переговоры частной компании доказывает другой факт- в стране так и не родились профсоюзы, предприниматели и реальная государственная власть, способная цивилизовано согласовывать справедливо, а значит строго по закону интересы всех граждан страны.
АМСТ -хищник и этим все сказано.
ШП
23 ноября, 2017 в 16:33
Предыдущий договор истек летом 2017 года. Позже его продлили до 31 декабря 2017 года
Ага! Только зарплата,к примеру на «Саранской» упала в среднем на 20%. Убрали все доплаты. Вот так…
МариНА
23 ноября, 2017 в 18:30