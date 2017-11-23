Сотрудники «АрселорМиттал Темиртау» добились заключения нового коллективного договора, после вмешательства Нурсултана Назарбаева

«Наша дальнейшая задача – это работа над развитием нашего договора»

Новый коллективный договор, включает в себя пункты об увеличенном отпуске, предоставление льгот регрессникам, а также выплаты компенсаций семьям, родственники которых погибли на производстве.

В ходе брифинга СЦК, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов сообщил, что после долгих переговоров, руководство компании «АрселорМиттал Темиртау», подписали новый коллективный договор с главами профсоюзов.

«Было разногласие между руководством и профсоюзами «АрселорМиттал Темиртау», – сказал глава региона. – Областной акимат взял эту ситуацию в свои руки, мы создали для них площадку для переговоров. Профсоюзы и руководители компании в течение двух месяцев по 8-10 часов обсуждали эту проблему. И я хочу объявить, что вчера, 22 ноября, в областном акимате новый коллективный договор был подписан. Все льготы и преимущества для шахтёров и металлургов сохранены. По мнению профсоюзов, этот договор стал лучше. Что касается повышения оплаты труда, то этот процесс идёт. Взаимопонимание между руководством компании и профсоюзами имеется. Думаю, в ближайшем времени они объявят о своем решении».

Предыдущий договор истек летом 2017 года. Позже его продлили до 31 декабря 2017 года. А подписание нового затягивалось. Сотрудников компании не устраивали условия руководства. В обновленном документе пропали пункты обязывающие выплачивать денежную компенсацию семьям погибших на производстве сотрудников, продленные отпуска, льготы для пенсионеров, социальные пособиях, отдых в санатории, а также единовременное пособие по выходу на пенсию.

Возмущенные сотрудники, отправили коллективное письмо главе государства, с просьбой о помощи в разрешении ситуации. В ответ на письмо, Нурсултан Назарбаев, поручил акиму Карагандинской области Ерлану Кошанову разобраться в ситуации.

«Хотелось бы выразить благодарность акимату Карагандинской области за то, что дал своего рода медиационную площадку для переговоров. Вместе мы сумели сохранить важные для сотрудников пункты в коллективном договоре. Пока этот договор не был подписан, мы просто не знали, чего ждать, но ожидания были тревожными. За это время с предприятия уволились порядка 400 шахтёров, опытных, хороших работников. А это очень плохой показатель: какими бы богатыми не были наши шихты, без людей там делать нечего», – отметил глава профсоюза угольного департамента «Коргау» Марат Миргаязов после подписания нового коллективного договора.

После подписания нового коллективного договора, руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» остались довольны.

«Единый коллективный договор показывает, что у нас единая компания, и мы не делаем различий между угольным и стальным департаментами. Также он показывает, что компания готова вкладывать в своих сотрудников значительные денежные средства. И наша дальнейшая задача – это работа над развитием нашего договора, для того чтобы наши льготы были актуальными и действительно помогали компании поддерживать своих сотрудников», – сказала Анна Адом, директор по персоналу «АрселорМиттал Темиртау».

Новый коллективный договор вступит в силу с 1 января 2018 года.