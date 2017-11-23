Ерлан Кошанов: Трагедия в Шахане не повторится

Аким Карагандинской области сообщил, что из соображений безопасности, системы автономного отопления были вынесены подальше от жилых домов.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов пообещал, что трагедия, произошедшая в Шахане в начале 2017 года, не повторится.

В ходе пресс-конференции, посвященной итогам социально-экономического развития Карагандинской области, глава региона отчитался о мерах безопасности, которые были приняты, чтобы не допустить повторения трагедии.

«Гарантия есть, потому что мы все 14 котлов автоматизированной системы отопления в этом городе (Шахан — Прим. автора) перенесли на безопасное расстояние. Но по области у нас еще имеется около 30 котлов. Наиболее опасные из них — это вертикально расположенные котлы. Тот котел, который взорвался в Шахане, был как раз таким», — заверил аким области.

По информации Кошанова, осталось несколько котлов, которые еще не были перенесены, но они не представляют опасности для населения.

В сентябре сообщалось, что закрывается частный фонд, собиравший деньги для помощи сельчанам, пострадавшим от взрыва котла в Шахане. За девять месяцев на благотворительные счета неравнодушные казахстанцы перечислили около 204 миллионов тенге. Почти вся сумма уже потрачена. Деньги пошли на восстановление полуразрушенного подъезда и на помощь пострадавшим, в том числе — семье кочегара, который в роковую ночь с 1 на 2 января дежурил у отопительного агрегата.

Председатель попечительского совета фонда Жамала Мамерханова сообщает, что свои цели организация выполнила, деньги уже четыре месяца не поступают.

Напомним, в ночь на 2 января в поселке Шахан Карагандинской области произошло обрушение пятиэтажного жилого дома. В результате ЧП погибли девять человек. Из-под завалов были спасены двое: 32-летний мужчина и 11-летняя девочка. Кроме главы нелегального домкома к ответственности были привлечены чиновники, которые также получили условные сроки. Кочегар — единственный человек, который находился в непосредственной близости от котла во время ЧП, был найден мертвым в степи.

Сразу после того, как были разобраны завалы рухнувшего подъезда и спасатели убедились, что пострадавших больше нет, власти не выделили на ликвидацию последствий взрыва ни копейки. Вместо этого областной акимат помог организовать специальный благотворительный фонд, куда очень быстро стали поступать средства со всего Казахстана. Эти деньги шли на оплату похорон погибших, лечения пострадавших, частичного демонтажа подъезда, установки нового отопительного котла. Модульная котельная, построенная рядом с пятиэтажкой, где 1 января 2017 года прогремел взрыв, обошлась в 8 миллионов 126 тысяч тенге. Кроме того, еще из шести других многоэтажных домов в Шахане фонд вынес котлы в отдельные помещения, на что ушло 27 миллионов тенге.