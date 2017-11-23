В Карагандинской области разрабатывается 40 новых проектов государственно-частного партнерства

В нашем регионе ГЧП помогает решать проблемы в социальной сфере и при этом экономить бюджетные средства.

Об этом заявил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

— Развивая государственно-частное партнёрство, мы получаем дополнительные возможности. На сегодня в области реализован 21 проект на 7 млрд тенге, до конца года завершим ещё 9. И в разработке у нас находятся 40 проектов. В медицине мы смогли закрыть сразу несколько проблемных вопросов с многолетней историей, — сказал Ерлан Кошанов.

Глава региона назвал ряд проектов в здравоохранении, реализуемых по ГЧП. Это — Аллергологический центр, три гемодиализных центра в сельских районах, детский нейрореабилитационный центр в Жезказгане.

— В Караганде летом открылся по ГЧП нейрореабилитационный центр для взрослых. Опыт оказался успешным, и теперь мы хотим открыть такие центры в Жезказгане и Балхаше. Через ГЧП мы закроем до конца года вопрос нехватки томографов, — продолжил аким области.

Он отметил положительную динамику в здравоохранении. В частности, по итогам 10 месяцев в регионе младенческая смертность снизилась на 8,6 %, смертность от туберкулёза — на 22,6 %, смертность от онкологических заболеваний — на 7,8 %.

«Есть поручение Главы государства к 2020 году решить проблему нехватки мест в детсадах. Мы планируем закрыть этот вопрос уже в следующем году через открытие частных садов и ГЧП. В области в этом году открывается 2 500 мест в дошкольных учреждениях. Это равносильно строительству 8 детских садов, на что из бюджета потребовалось бы более 6 млрд тенге. Мы же решаем это через частные инвестиции», — заключил Ерлан Кошанов.

Эти меры являются ответом главы нашего региона критике премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева. Напоминаем, что Сагинтаев выразил недовольство малой активностью Карагандинской области в рамках ГЧП [государственно-частное партнерство].

«Тимур Муратович [министр нацэкономики Сулейменов] в своем выступлении сказал, что Карагандинская область является лидером по заключенным договорам (в рамках ГЧП — прим. автора), но если мы дальше посмотрим, что на стадии конкурса подписания — ноль, разработка документации — ноль, трудно сказать, что Карагандинская область — лидер. Надо смотреть в комплексе, тогда выходит, что лидер у нас Восточно-Казахстанская область. На стадии конкурса — 64, разработка документации — 20 с учетом заключенных договоров. Итого 96. Это лидер, а то, что договора заключены и дальше никакой работы нет, — откуда он лидер, расслабился просто», — сказал Сагинтаев.

К тому времени (7.11.2017) в разработке находились 11 проектов.