Региональная палата частных судебных исполнителей анонсирует проведение «Дня открытых дверей»

Мероприятие состоится 28 ноября с 9:00 до 18:00 часов.

28 ноября 2017 года с 9.00 до 18.00 часов Региональной палатой частных судебных исполнителей Карагандинской области планируется проведение «Дня открытых дверей» для всех желающих, по вопросам исполнения судебных актов.

«День открытых дверей» пройдет по адресу: г. Караганды, ул. Алалыкина, дом 12, кабинеты №№221, 222, 201 (актовый зал).

По всем интересующим вопросам просим обращаться по телефонам: 8 (7212) 33 55 65, 33 55 67.