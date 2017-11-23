Государство не защитит казахстанцев при мошенничестве с криптовалютами — Нацбанк

В случае потери денег на операциях с криптовалютами рассчитывать на защиту государства казахстанцы не смогут.

Такое разъяснение дали в Нацбанке РК в ответ на запрос Tengrinews.kz.

Как отметили в финрегуляторе, по законодательству Казахстана криптовалюты не являются деньгами, валютой или финансовым инструментом. Данная среда не регулируется государством. Более того, использование криптовалют в качестве средства платежа противоречит законодательству Республики Казахстан, отмечают в НБ РК.

«Обращаем внимание на то, что, несмотря на отсутствие прямых норм, регулирующих обращение криптовалют, их использование в качестве средства платежа противоречит законодательству Республики Казахстан. Законодательство Казахстана запрещает банкам второго уровня осуществлять деятельность (совершать операции, заключать сделки), не предусмотренную соответствующими законодательными актами. В отношении криптовалют указанное означает запрет на совершение любых сделок и операций (как собственных, так и клиентских) с криптовалютами», — пояснили в финрегуляторе.

Подчеркивается, что если граждане РК потеряют деньги при инвестировании в криптовалюты, заключении сделок с криптовалютами или пострадают в результате мошеннических действий, связанных с криптовалютами, то они не смогут получить помощь ни Нацбанка, ни судебных органов.

«Цена криптовалюты определяется исключительно спросом и предложением, построенным на доверии к ней. Данная сфера относится к высокорисковой, где абсолютно никто не гарантирует сохранность вложенных денег и нет защиты от недобросовестного поведения участников операции. Все должны понимать, что государство не может гарантировать реальную стоимость и сохранность средств по криптовалютам, у которых нет никакого обеспечения в виде реальных активов и юридически обязанных лиц», — сообщается в ответе Нацбанка РК.

Поясняется, что криптовалюте присущи децентрализованность, трансграничность хранения и распределения. Это приводит к тому, что определить резидентство участников сети, администратора становится затруднительно. Так, элементы системы криптовалюты могут не только находиться в различных юрисдикциях, но и существовать в цифровом пространстве, которое может быть полностью недоступно для отдельного государства.