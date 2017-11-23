33,6 миллиона тенге задолжали карагандинским полицейским в МВД РК

Компенсации сотрудникам за аренду жилья временно не могут выплачивать департаменты внутренних дел трех регионов Казахстана.

МВД РК на протяжении нескольких месяцев не выплачивает компенсации за аренду жилья полицейским в трех регионах Казахстана. Общая сумма задолженности перед сотрудниками составила 118 миллионов тенге. Об этом сообщается в ответе министерства на официальный запрос Today.kz.

Ранее на блог министра Калмуханбета Касымова обратилась супруга следователя, работающего в полиции Семея. Женщина пожаловалась на то, что уже три месяца их семье не выплачивается компенсация за аренду жилья.

«Бухгалтерия ссылается на то, что деньги не выделяются. По какой причине нам не выплачивают компенсацию и когда урегулируется этот вопрос? Мы сдаем ежемесячно документы вовремя. Так как на данный момент я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, нам очень сложно выплачивать за аренду жилья. Прошу вас урегулировать данную ситуацию», — написала женщина в обращении.

Министр ответил ей, что компенсация не выплачивается в связи с недостаточностью денежных средств.

«В настоящее время вашему супругу не выплачена компенсация за найм жилья за сентябрь и октябрь в сумме 158 832 тенге в связи с недостаточностью денежных средств по ДВД ВКО. Дополнительные денежные средства из республиканского бюджета на погашение задолженности по выплате компенсации сотрудникам не выделялись», — сообщается в ответе министра внутренних дел.

При этом подчеркивается, что задолженность будет погашена по мере перераспределения средств при наличии экономии бюджетных ассигнований по другим затратам.

Из ответа МВД РК на запрос Today.kz стало известно, что компенсации за аренду жилья получают 5 117 сотрудников министерства, большинство из них – личный состав департаментов внутренних дел Астаны, Алматы и Восточно-Казахстанской области.

Предельный размер компенсации определяется путем умножения количества членов семьи сотрудника на нормы положенной полезной площади (18 квадратных метров на одного члена семьи) и исходя из средней стоимости аренды одного квадратного метра жилья согласно данным органа статистики конкретного региона.

Причинами же задолженности в МВД назвали изменение числа сотрудников, нуждающихся в жилье, и недофинансирование, связанное с сокращением лимитов в 2017 года по текущим расходам.

«На 1 ноября кредиторская задолженность по выплате компенсации за наем жилья образовалась перед сотрудниками ДВД Карагандинской области – 33,6 миллиона тенге, ДВД Астаны – 45,4 миллиона тысячи тенге и ДВД Восточно-Казахстанской области – 39 миллионов тенге», — отмечают в МВД.

Кредиторскую задолженность по этим расходам в МВД планируют погасить в полном объеме по итогам 2017 года.