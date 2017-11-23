Кто в Казахстане зарабатывает три миллиона тенге ежемесячно

Специалисты интернет-ресурса составили рейтинг наиболее востребованных профессий в Казахстане в 2017 году.

Самый высокий оклад, которые работодатели предлагают соискателям на портале HH.kz, превышает три миллиона тенге. На зарплаты такого уровня могут рассчитывать кандидаты из профессиональной области «Высший менеджмент» на следующих позициях: генеральный директор, региональный директор, руководитель предприятия. Аналогичные заработные платы предлагают и высококвалифицированным специалистам из профессиональной области «Информационные технологии, Интернет и телеком”, передает Today.kz со ссылкой на HeadHunter.kz.

При этом минимум зарплатного предложения на портале по поиску работы в размере 20 000 тенге зафиксирован на позиции стажера в бухгалтерии.

Также специалисты ресурса составили рейтинг наиболее востребованных профессий в 2017 году.

“На первом месте в пятерке наиболее востребованных профессиональных областей на портале HeadHunter.kz с начала текущего года находится «Продажи». И это не удивительно, поскольку специалисты данной области напрямую влияют на поступление денег в компанию. На втором месте по востребованности находится «Административный персонал». Здесь в пятерку самых необходимых работодателю специалистов входят: управляющий офисом (office manager), секретарь, делопроизводитель, ресепшионист и персональный ассистент. Третье место занимают маркетологи как люди, отвечающие за поддержание и продвижениебренда компании. Четвертое и пятое места занимают не менее важные профессиональные области «Бухгалтерия и информационные технологии», «Интернет и телекоммуникации” — сообщили представители интернет-ресурса.

Наиболее дефицитными специалистами являются сервис-менеджеры по ремонту оборудования из профессиональной области «Инсталляция», а также специалисты в сфере маркетинга. В 2017 году значение индекса по этим специалистам составляет 0,5 и 0,9 пункта.

Группа компаний HeadHunter работает на рынке интернет-рекрутмента с 2000 года. Компания представлена в Казахстане локальным сайтом HeadHunter.kz с 2006 года.

HeadHunter Казахстан является организатором проекта «Премия HR-бренд Центральная Азия».