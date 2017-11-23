Депутат Сената Парламента Казахстана Дарига Назарбаева подчеркнула важность мира и стабильности в стране, передаёт МИА «Казинформ«.

«Мы живём в мирной стране, где стабильная власть, стабильная политика, где всё предсказуемо, и наша жизнь с вами предсказуема на многие годы вперёд. По крайней мере, великое счастье — иметь возможность планировать свою жизнь: получу образование, дальше пойду работать, добьюсь цели», – поделилась сенатор своим мнением, выступая на межведомственной встрече по вопросам военно-патриотической работы.

Кроме этого, Дарига Назарбаева ответила на вопросы столичных школьников, которым приняли участие во встрече.

«Как вы относитесь к тем, кто «косит» от службы в армии?» – спросил ученик одной из школ-гимназий Астаны.

«Я думаю, что те, кто избегают службы в армии, очень много теряют. Теряют физическую подготовку, закалку, теряют очень много своих физических и духовных качеств. Мне бы хотелось поработать с такой молодёжью, чтобы она видела, какие преимущества сегодня может дать военная служба», – ответила на вопрос Дарига Назарбаева.