Уровень безработицы в Карагандинской области снижен до 4,7 %

Об этом сообщил глава региона Ерлан Кошанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

«Вопрос обеспечения рабочими местами всегда один из главных. Мы должны быть готовы к тому, что вследствие модернизации будет меняться рынок труда», — сказал Ерлан Кошанов.

По программе «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства» более 750 сельских жителей получили микрокредиты на общую сумму 3,6 млрд тенге. Участниками проекта «С дипломом — в село» стали 138 молодых специалистов.

«С начала года мерами занятости охвачено около 40 тысяч человек. Создано порядка 11 тысяч новых рабочих мест, половина из которых постоянные», — привёл данные аким области.

Он отметил, что в 40 колледжах области введена дуальная система подготовки специалистов. Это позволило увеличить трудоустройство выпускников до 96 %. За 10 месяцев в области трудоустроено около 20 тыс. молодых людей. Проектом «Молодёжная практика» воспользовались 1 057 человек.

Обеспечение трудоустройства молодежи является актуальным вопросом в нашем регионе. Количество молодежи в Карагандинской области превышает 500 тыс. человек. Ежегодно рынок труда пополняется тысячами молодых специалистов. В этой связи в ходе трудоустройства возникает высокая конкуренция среди молодежи, и в результате среди молодежи от 15 до 24 лет уровень безработицы все еще сохраняется на высоком уровне.

Центры занятости трудоустраивают более 20 тыс. молодежи по государственным программам. Более 1000 выпускников получают профессиональное образование и необходимый опыт.