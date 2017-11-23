Об этом сообщил глава региона Ерлан Кошанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
«Вопрос обеспечения рабочими местами всегда один из главных. Мы должны быть готовы к тому, что вследствие модернизации будет меняться рынок труда», — сказал Ерлан Кошанов.
По программе «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства» более 750 сельских жителей получили микрокредиты на общую сумму 3,6 млрд тенге. Участниками проекта «С дипломом — в село» стали 138 молодых специалистов.
«С начала года мерами занятости охвачено около 40 тысяч человек. Создано порядка 11 тысяч новых рабочих мест, половина из которых постоянные», — привёл данные аким области.
Он отметил, что в 40 колледжах области введена дуальная система подготовки специалистов. Это позволило увеличить трудоустройство выпускников до 96 %. За 10 месяцев в области трудоустроено около 20 тыс. молодых людей. Проектом «Молодёжная практика» воспользовались 1 057 человек.
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