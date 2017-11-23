Промышленную взрывчатку будут производить в Карагандинской области

В нашем регионе по итогам года прогнозируют выпуск промышленной продукции на сумму свыше 2 трлн тенге.

В Карагандинской области по итогам уходящего 207 года прогнозируется рост объёмов промышленного производства на 4 %, на сумму свыше 2 трлн тенге. Об этом заявил аким области Ерлан Кошанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

«В сегменте среднего бизнеса появляются современные высокотехнологичные производства. Наше преимущество заключается в том, что в регионе имеются крупные якорные игроки, которым для производства нужны в больших объёмах и расходные материалы, и запасные части, и агрегаты. К примеру, этим летом совместно с австрийским инвестором был открыт завод по производству огнеупоров. Раньше металлургические компании привозили их из Европы, сегодня они покупают их в Караганде», — сообщил Ерлан Кошанов

На территории Специальной экономической зоны «Сарыарка» будет построен завод по производству промышленной взрывчатки. Эта продукция востребована в горнорудной отрасли.

«До конца года по Карте поддержки предпринимательства планируем запустить ещё 4 производства на 4 млрд тенге, с созданием порядка 120 рабочих мест. В результате к концу года мы ожидаем рост производства в промышленности как минимум на 4 %, это более 2 трлн тенге», — сказал глава региона.

В число этих проектов входит вторая очередь завода по утилизации машин ТОО «Recycling Company» стоимостью 3,4 млрд тенге. Планируется ввод в строй опытного завода для отвального выщелачивания меди методом SX EW ТОО «Эдванс Майнинг Технолоджи» мощностью 300 тонн.

Напоминаем, что ранее, 9 августа этого года, сообщалось, что китайская компания намерена построить в Карагандинской области завод взрывчатых веществ. Стоимость проекта – 25 млн долларов.