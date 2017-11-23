Сельхозпродукции на 210 млрд тенге произведено в Карагандинской области с начала года

Ерлан Кошанов сказал, что сельхозпродукция нашего региона востребована на внешних рынках.

С начала года в Карагандинской области произведено сельскохозяйственной продукции на 210 миллиардов тенге, с ростом на 7 %. Об этом сообщил глава региона Ерлан Кошанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

«В этом году мы поддержали 3 000 сельхозтоваропроизводителей на сумму 12 млрд тенге. В результате наши крестьянские хозяйства полностью обеспечивают регион основными продуктами питания. Также область входит в продовольственный пояс Астаны. С начала года мы поставили в столицу 16 тыс. тонн продуктов», — сказал Ерлан Кошанов.

Сельхозпродукция региона востребована на внешних рынках, отметил аким области. В этом году животноводы области поставили в ОАЭ 1 200 голов ягнят.

«Сухое кобылье молоко экспортирует в страны Евросоюза ТОО «Евразия Инвест». В этом году при поддержке государства на предприятии построена новая линия, мощность производства увеличилась в два раза. Создано 100 новых рабочих мест», — сообщил глава региона.

По его словам, объём продаж сельхозпродукции за рубеж увеличился на 24 %. В аграрном секторе упор делается на развитие животноводства.

«В этом году построено около 900 откормочных площадок на 7 800 голов крупного рогатого скота. Создано 73 сельхозкооператива, в которые вошли 3 000 участников. Планируется модернизация 11 предприятий, занимающихся переработкой молока и мяса», — привёл данные Ерлан Кошанов.

Ожидается, что по итогам года в области объём валовой продукции сельского хозяйства составит 246,3 млрд тенге.

Урожай картофеля в Карагандинской области в этом году был хорошим. По словам руководителя управления сельского хозяйства Юржана Беккожина, потребность нашей области во «втором хлебе» составляет 132 тысячи тонн в год, а собрали его наши аграрии – более 300 тысяч тонн.

«По нормам один человек в год употребляет 95 килограмм картофеля, — сказал чиновник. – По нашим подсчетам, годовая потребность нашей области в овощах составляет 200 тысяч тонн. Из них картофеля 132 тысячи тонн в год. У нас в этом году собрали 311 тысяч тонн картофеля. Этот урожай немного больше прошлогоднего. Если в 2016 году мы собрали с 220 центнеров картофеля с гектара, то в этом – 260 центнеров. Это все благодаря применению новых технологий: гербицидам, удобрениям», — сказал глава управления сельского хозяйства.

Напоминаем, что на прошлой неделе в Караганде, в театре имени Станиславского, наградили лучших работников сельского хозяйства.

Так в нашем городе отметили день работников сельского хозяйства отметили. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поздравил сельчан и поблагодарил их за самоотверженную работу. Лучшим представителям отрасли были вручены почётные грамоты.

В холле театра в тот день организовали выставку. Фермеры представили продукцию, которую производят в Карагандинском регионе: мясо, колбасы, молочную продукцию, овощи, фрукты, кормовые культуры. Здесь можно было увидеть и осетров, которых разводят и выращивают в Бухар-Жырауском районе, и сублимированное порошковое кобылье молоко, которое используют для изготовления косметических и лекарственных средств.

«Благодаря государственной поддержке, новым технологиям и упорному труду заниматься сельским хозяйством сегодня выгодно. Этот год был очень сложным: многоводная весна, засушливое лето, переменчивая погода осенью. Но вы со всем этим справились и собрали неплохой урожай. Поздравляю вас с профессиональным праздником!», — отметил в своей речи Ерлан Кошанов.

Глава региона отдельно поблагодарил животноводов. И рассказал им о том, что после долгих переговоров удалось добиться дополнительных субсидий в размере одного миллиарда тенге.

«До конца года мы выплатим все субсидии в полном объёме. Мы также рассматриваем возможности дополнительного субсидирования семеноводства. Хотелось бы отметить, что за всеми вашими достижениями стоит тяжёлый труд. Но этот труд обеспечивает жителей нашей области и других регионов качественными продуктами питания. Как сказал наш президент: «Судьба земли — это судьба страны»», — сказал аким области.

На торжественном собрании наградили лучших работников сельского хозяйства. Почётные грамоты получили исполнительный директор ТОО «Волынка», глава крестьянского хозяйства Каиржан Исин; глава крестьянского хозяйства «Пешковец» Енисей Пешковец; слесарь-наладчик ТОО «Бидай-нан» Владимир Бабенков и другие.

На собрании также отметили прогресс, которого достигли фермеры Карагандинской области в этом году: увеличены посевные площади кормовых и масличных культур. По итогам десяти месяцев этого года в области произвели 100 000 тонн мяса, 385 000 тонн молока и 508 млн штук яиц. Эти показатели на 3,2 % выше, чем за аналогичный период прошлого года. За последний год в регионе стало больше скота. На сегодняшний день в области 509 000 голов крупного рогатого скота, более миллиона овец и коз, 58 000 свиней, 1 500 верблюдов и более четырёх миллионов птиц.

Всего в регионе 37,4 млн гектаров сельскохозяйственных угодий. 527 крупных сельхозпредприятий, 791 индивидуальное хозяйство и 205 предприятий по переработке сельхозпродукции.

«К этому дню мы подошли с хорошими показателями. Несмотря на сложные погодные условия, этим летом мы собрали хороший урожай благодаря новой, современной технике и соблюдению аграриями всех технологий и правил», — заключил руководитель Управления сельского хозяйства Карагандинской области Юржан Беккожин.

В Казахстане День работников сельского хозяйства отмечается каждое третье воскресенье ноября.