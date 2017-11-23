В Карагандинской области внедряются элементы смарт-медицины

Об этом сообщил глава региона Ерлан Кошанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В Карагандинской области цифровые технологии пришли в социальную сферу.

«В области внедряется смарт-медицина. В Комплексную медицинскую информационную систему заведены все поликлиники и больницы, включая частные. На уровне пациента это даёт следующие возможности: запись на приём к врачу в поликлинику — можно по старинке через регистратуру, а можно скачать специальное мобильное приложение, зайти на сайт поликлиники или записаться через терминал. Этими сервисами уже на сегодня пользуется треть посетителей поликлиник», — сказал Ерлан Кошанов.

Также запущено специальное приложение «Дородовый патронаж для беременных». В планах запустить мобильный патронаж детей до года.

«Создана цифровая флюоротека. Ежегодно в неё загружаются снимки 700 тысяч человек. Все они получают напоминания, когда подошло время осмотра, и врачи имеют доступ к базе. В результате повысилась эффективность профилактических осмотров с 20 % до 75 %», — отметил глава региона.

По его словам, создание Единой диспетчерской службы скорой помощи позволило увеличить долю своевременно обслуженных обращений до 96 %. До конца года в области в здравоохранении планируется полностью перейти на электронные карты.

В образовании также автоматизируются процессы. Область участвует в республиканском пилотном проекте «Электронная очередь в детский сад».

«В этом учебном году 230 школ области перешли на ведение электронного журнала. Разработано мобильное приложение для родителей Edu-Mark, которым пользуются более 64 тыс. человек», — продолжил перечень проектов с использованием цифровизации Ерлан Кошанов.

Напоминаем, что совсем недавно, 1 ноября, карагандинская медицинская информационная система была признана лучшей на международной конференции в Москве.

Конференция «Информационные технологии в медицине-2017» проходила в Москве 12-13 октября. В рамках мероприятия прошла презентация медицинских информационных систем, которые используют в разных странах. В частности, речь шла и о КМИС (Комплексная медицинская информационная система).

«Нашу систему на конференции в Москве признали лучшей, поскольку в сравнении с российскими технологиями в этой сфере она значительно новее и адаптирована специально для медиков. В КМИС использованы «облачные» технологии. Она позволяет автоматизировать не просто работу одного учреждения, а всей системы здравоохранения конкретного региона. Кроме того, мы очень упорно работали над упрощением интерфейса и адаптацией его для медработников. Благодаря этим трём пунктам наша система и получила признание», — рассказывает Наталья Киль, директор Центра информационных технологий «Даму».

В ноябре 2014 года систему в пилотном режиме запустили в Карагандинской области. Внедрять её повсеместно начали в 2015-м. На сегодняшний день Карагандинская область — единственная в Казахстане, где КМИС работает на полную мощность.

Сейчас КМИС уже внедрили во все поликлиники и продолжают внедрять в стационарах. По плану, в ближайшее время во всех медицинских учреждениях области откажутся от традиционных бумажных медицинских карт — их заменят электронные базы данных, с помощью которых врач сможет отслеживать всю историю болезни конкретного пациента. Кроме того, система позволит контролировать качество оказания медицинских услуг: время приезда скорой помощи, назначения врачей и время ожидания приёма у того или иного специалиста.