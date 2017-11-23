Тысячам семей Карагандинской области улучшили жилищные условия

Для очередников в нашем регионе строят 1 605 квартир.

В Карагандинской области с начала года жилищные условия улучшили 2 865 семьям. Об этом сообщил аким области Ерлан Кошанов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

«По программе «Нурлы жер» в области в этом году будет введено 340 тыс. кв. метров жилья, то есть более 3 тысяч квартир. Из них 1 605, то есть больше половины, предназначены для очередников», — сказал Ерлан Кошанов.

В сельской местности строится 63,5 тыс. кв. м жилья. Согласно сведениям властей, за последние три года в регионе за счёт всех источников построили 993 тыс. кв. м жилья, или 8 300 квартир. В жилищное строительство было инвестировано 108,7 млрд тенге.

«Начато создание инфраструктуры для индивидуального строительства почти 800 домов. На стадии проектирования ещё 10 площадок для полутора тысяч участков под ИЖС», — добавил аким области.

По словам Кошанова, активно началась застройка нового центра Караганды в юго-восточном районе. В областном центре появится комплекс «Трилистник» из семи 24-этажек. В настоящее время ведётся закладка фундамента.

Кроме того, за счёт частных инвестиций планируется строительство жилого комплекса «Улытау» из высоток от 12 до 16 этажей.

Также в области запланировано строительство новых социальных объектов: Дворца детей и юношества с бассейном по олимпийским стандартам, Центра борьбы, концертного зала на 1 250 мест.

В этом году началось строительство здания Карагандинского областного суда площадью более 13 тыс. кв. м. Проект рассчитан на три года — объект должен быть сдан в 2019 году.