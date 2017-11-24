Куда идем на выходных

Хотите знать, какие культурные события ожидают карагандинцев в ближайшие дни? Об этом мы расскажем в нашем сегодняшнем обзоре.

Центр канис-терапии «Лапа помощи» приглашает на очередную ярмарку, которая пройдет 26 ноября с 11:00 до 17:00 в здании «ЭкоМузея» (пр. Бухар жырау, 47). Во время мероприятия дети смогут пообщаться с собаками, поиграть, научиться правильно отдавать команды и сфотографироваться с этими добродушными лохматыми «терапевтами».

Театры

Искрометная комедия «Здрасьте, я ваша тетя!» 25 ноября на сцене ДКГ! …Все началось с того, что двое студентов попросили своего друга Бабса стать на время тетушкой из Бразилии. Но, как всегда, все пошло не так, как предполагалось… В основе либретто — пьеса английского драматурга Томаса Брандона «Тётка Чарлея». Но если вы думаете, что этот спектакль в точности повторяет известный фильм с участием Александра Калягина, то ошибаетесь. Всё узнаваемо и в то же время ново. Начало — в 17:00.

26 ноября в 16:00 на сцене Темиртауского ТЮЗа — социальная и психологическая драма «Семья вурдалака». В центре истории — семья, существование которой ставится под угрозу из-за наркомании, в страшные сети которой попадает главный герой. В этой остросоциальной драме наркотики разрушают не только его жизнь, но и жизнь близких ему людей… Главная мысль пьесы проста и однозначна: наркомания – это чума.

Тем временем на сцене Дворца культуры горняков — балет в двух действиях «Жизель». …Юный граф, обрученный с богатой невестой, встречает молоденькую Жизель и под видом крестьянина начинает за ней ухаживать. Его соперник, влюбленный в Жизель лесничий, раскрывает девушке обман графа. Жизель, узнав о неверности любимого, сходит с ума и умирает. После смерти девушка становится вилисой, призраком. Она прощает неверного возлюбленного и спасает его от мести подруг. “Жизель” — наиболее популярный балет, считается вершиной мировой хореографии (26 ноября в 17:00).

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Комедия «Гамлет в остром соусе»

Выставки

Напоминаем, что в областном музее изобразительного искусства можно посетить выставку живописца Куаныша Есиркеева.

Кроме того, на этой неделе там же открылась выставка «Архипелаг КАРЛАГ». Автор идеи — профессор, член корреспондент НАН РК, руководитель научно-исследовательского центра Нурлан Дулатбеков. Данный проект — результат трехлетней исследовательской работы художников Алмагуль Менлибаевой, Айнур Саденовой и Сырлыбека Бекботаева совместно с научно-исследовательским центром «КАРЛАГ: Память во имя будущего» при Академии «Болашак». Художники размышляют о природе одного из самых кровавых периодов в истории ХХ века, о сломленных судьбах людей, попавших в жернова истории. В экспозиции будут представлены художественные объекты, инсталляции, видеоарт и концептуальная фотография. Проект «Архипелаг КАРЛАГ» — это дань памяти узникам лагерей Казахстана и осмысление пережитого опыта антигуманизма.

Музей открыт для посещений ежедневно с 9:00 до 18:00.

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Экспозиция «Рожденные ноябрем»

Экспозиции историко-краеведческого музея г.Темиртау

Экспозиции областного историко-краеведческого музея

Экскурсии «ЭкоМузея»

Концерты

Первый и прощальный концерт группы «Кукрыниксы» в Караганде! После этого тура группа заканчивает свой творческий путь. Продолжать существовать, по мнению лидера группы Алексея Горшенева, под названием союза карикатуристов (во многом чуждых и совсем чужих людей) — не представляется возможным. Все хиты, значимые песни, на которых строилась музыка и жизнь группы, все это будет в сет листе и прозвучит на концерте. Время: 25 ноября в 19:00, место: «Пятый угол».

26 ноября в 15:00 для карагандинцев выступит органист Маттиас Гизен (Германия-Австрия). Маэстро изучал церковную музыку, орган и теорию музыки в профильных университетах Кельна, Штутгарта и Вены, а после был органистом в нескольких приходах Кельна и в августинском монастыре св. Флориана в Австрии. В настоящее время преподаёт теорию музыки, руководит хором и оркестром церковной музыки в базилике св. Флориана, организует международные органные конкурсы и фестивали. Помимо этого Маттиас Гизен активно гастролирует и выступает с концертами в Европе, Америке, Африке, Австралии и России. Карагандинский концерт пройдет в Соборе Пресвятой Девы Марии Фатимской.

Куда пойти с детьми?

Московский цирк приглашает карагандинцев на новую программу «AQUA-show». Нам обещают сказочное, насыщенное шоу, органичное и завораживающее зрелище! Над водой парят воздушные гимнастки. Мастера спорта международного класса по синхронному плаванию исполняют свои хореографические и акробатические композиции, наполняя водное пространство причудливыми фигурами. Но особенно впечатляют номера дрессуры в воде с морскими львами, крокодилами и питонами. 25 и 26 ноября преставления пройдут в 12:00 и 16:00. Телефоны для справок: 41-33-40, 41-22-28.

25 ноября на сцене Дворца культуры горняков — замечательная сказка Шарля Перро «Золушка». Всеми любимая история про красивую и очень трудолюбивую девушку, которая с помощью феи-крестной попала на бал и познакомилась с принцем… Начало – в 11:00.

«Жил-был бедный принц. Королевство у него было совсем маленькое, но какое-никакое, а все же королевство, — хоть женись, и вот жениться-то он как раз и хотел», — так начинается сказка Ганса Христиана Андерсена «Свинопас». На сцене студии кукол «Буратино» — история о том, как принц искал невесту и для этого… нанялся пасти свиней (25 ноября в 11:30 и 12:30).

А вот еще…

Сказка «Наливное яблочко»

Сказка «Рикки-Тикки-Тави»

Сказка «Мойдодыр»

Сказка «Золотой цыпленок»

Сказка «Все мыши любят сыр»

Сказка «Колобок»