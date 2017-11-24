Казахстанец в Китае признан олицетворением милосердия и доброты

Студент Пекинского университета является обладателем редкой группы крови и дважды в год сдает ее, выступая донором.

Казахстанец Руслан Туленов в Китае признан олицетворением милосердия и доброты, сообщает «Хабар 24».

Впервые о благородстве Руслана рассказал председатель КНР Си Цзиньпин в Астане на встрече в Назарбаев университете. После этого в китайских СМИ казахстанца назвали «послом дружбы» двух стран. Помогая китайским больным, Руслан укрепляет дружбу соседних народов.

Руслан Туленов, магистрант Пекинского научно-технологического университета:

— Для меня огромная честь, что председатель Си Цзиньпин отметил меня перед нашим Президентом. Я очень рад, что у меня есть такая возможность спасать человеческие жизни, сдавая свою кровь.

Кровь с отрицательным резус-фактором встречается очень редко. В Китае ее даже называют «кровью панды». Больницы постоянно нуждаются в ней. И в случаях, когда она очень необходима, неоценима помощь таких ребят, как Руслан.

Наш соотечественник считает, что донорство – это полезный вклад и для здоровья, и для общества. Наш юный батыр занимается спортом, ведет здоровый образ жизни. Множество китайцев выражают благодарность казахстанскому донору.

Ли Хуань, житель г. Пекина:

— Я узнал о Руслане в Интернете. Он носитель редкой крови и помогает больным. Этот человек – олицетворение того, что люди не должны делиться на национальности и религии. Пусть таких, как он будет больше. Очень благодарен этому парню.

Так простой казахстанский парень, делая доброе дело, стал послом дружбы народов.

Авторы: Айдана Карибжанова, Нурбек Бекен, Жаң Сүй.